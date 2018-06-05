"Россия приятно удивила": что думают зарубежные болельщики о ЧМ-2018

ТАСС пообщался с иностранными гостями мирового первенства по футболу

Свыше 2 миллионов болельщиков приехали на ЧМ-2018 в Россию. В дни мирового первенства зарубежные гости буквально наводнили улицы во всех городах — участниках турнира. Болельщики со всего мира наслаждаются праздником, поют, танцуют, веселятся и создают ту самую незабываемую атмосферу чемпионата мира по футболу.

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Рикардо Савариола (Бразилия): "Когда в 2014 году в Бразилии проходил чемпионат мира по футболу, мы были рады каждому гостю. Здесь я чувствую то же самое, потому что русские люди похожи с бразильцами в понимании истинного гостеприимства. Пока я побывал только в Сочи, здесь мне очень нравится. Организовано все очень правильно, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно". Жан-Пьер (Перу): "Чемпионат мира по футболу — самое лучшее событие на планете. Мы с друзьями очень рады, что оказались здесь. Ведь нашей команде не удавалось пробиться на мировое первенство долгих 36 лет. Мы все очень довольны организацией и атмосферой турнира. Обошли пешком весь центр Москвы, город потрясающе красив и ничем не уступает другим европейским столицам. Если сборная Перу сумеет еще и успешно выступить, это станет дополнительным бонусом. Но что мы имеем возможность находиться здесь и поддерживать свою команду на чемпионате мира — уже праздник. Российская команда пока показывает великолепную игру, это все отмечают. Думаю, на данный момент вашу команду по праву можно называть одной из лучших на этом чемпионате. Другое дело, что чемпионат мира — длинный турнир. Фавориты наверняка прибавят. Однако я все равно пока под впечатлением от российских футболистов, они вызывают у меня большие симпатии и уважение. Если ваша команда продолжит в том же духе, то может обыграть кого угодно. Нужно немного везения, без этого в футболе никуда. Например, перуанцам в матче с датчанами очень сильно не повезло". "Россияне всегда стараются помочь" Андреас (Дания): "Нам очень нравится в России. Все люди, которые нам здесь встречаются, очень добрые и отзывчивые. Всегда пытаются помочь. Есть небольшая проблема с пониманием друг друга, многие не говорят на английском, но никто не бросает нас, болельщиков, в беде. Всегда пытаются помочь своими силами или найти человека, владеющего английским. В крайнем случае объясняемся на языке жестов. Мы из аэропорта Саранска уехали на такси по неправильному адресу, но потом люди и волонтеры вызвали нам другую машину и помогли добраться до гостиницы.

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Два года назад я был в Санкт-Петербурге и мне тоже очень понравилось. Сейчас из Саранска мы поедем в Самару, а потом в Москву на заключительный матч группового этапа с французами. Будет очень интересно сравнить Санкт-Петербург и Москву. Потом мы уезжаем в Данию, но если наша сборная дойдет до полуфинала, то вернемся в Россию на решающие матчи. Я думаю, что датская команда может всех удивить и выйти в полуфинал, у нас очень хорошая сборная. В Саранске фантастическая атмосфера в фан-зоне и во всем городе. Чувствуется праздник чемпионата мира. Люди из многих стран весело и дружно проводят время, нам очень нравится. Единственное, цены на проживание в гостиницах сумасшедшие. Мы отдали за три дня 45 тысяч рублей, даже у нас в Копенгагене дешевле. А Дания — одна из самых дорогих стран мира. Ну и пиво у нас, конечно, получше". Хьюго Собрера (Уругвай): "Екатеринбург — красивый город, мне очень понравился центр города и стадион, но, должен признаться, у вас довольно прохладно. Вчера я попробовал пельмени с мясом, необычное блюдо, но очень вкусное, похоже на итальянские тортеллини". Фабьен (Уругвай): "Екатеринбург замечательный, здесь очень чисто по сравнению с Монтевидео, но больше всего мне нравится русский язык. Также здорово, что мы можем бесплатно ездить в транспорте по Fan ID — это экономит средства и упрощает процесс передвижения. У нас не было проблем с проходом на стадион "Екатеринбург-Арена", спортивная арена просто топовая". "Еда непривычная, но вкусная" Хуан Антонио Ромеро (Перу): "Мы впервые в России, ваша страна потрясающая, с невероятно богатой историей. Сначала мы прилетели на матч в Санкт-Петербург. Вопреки ожиданиям довольно быстро и легко попали внутрь арены, а также быстро вышли на улицу после матча. Кстати, мы ехали до стадиона на такси — очень дешево, а кроме того, таксист по моей просьбе включил мою любимую музыку".

Карина (Перу): "Все очень комфортно, люди дружелюбные. Даже если они не знают английского языка, то пытаются объяснить дорогу с помощью телефона. Что касается местной кухни, то мы успели попробовать супы, десерты, ликеры — ваша еда непривычна для нас, но вкусна. В России множество интереснейших национальных блюд, есть из чего выбрать". Леонель Пуйг (Уругвай): "Для меня это четвертый подряд чемпионат мира, и пока я могу сказать, что этот турнир — лучший по уровню организации. Россия приятно удивила. Русские люди очень дружелюбны, у нас нет никаких проблем в общении с ними несмотря на то, что большинство встреченных нами россиян не говорили по-испански. Единственный минус — в Екатеринбурге было достаточно холодно, но в Ростове-на-Дону мы уже успели согреться. Стараемся побольше гулять и осматривать достопримечательности, нам очень интересно узнать побольше о России". "Самара преобразилась" Гурван Легаль (Франция): "Я родом из Гавра, но в России бываю очень часто. Здесь у меня свой бизнес — онлайн-школа преподавания французского языка. Русский язык я изучал еще в университете вместе с другими языками, но именно русский мне нравится больше всего. Помню, что когда-то давно был проездом в России лишь один день. Мне очень понравилось, и тогда я решил приезжать в эту страну как можно чаще. Могу сказать, что я люблю Россию и русский язык.

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