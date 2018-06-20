Эззатоллахи: опыт выступления в России помогает иранским футболистам хорошо играть на ЧМ

Команда Ирана после второго тура занимает третье место в группе B

КАЗАНЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Опыт выступления за российские профессиональные клубы, которые приобрели несколько иранских футболистов, положительно сказывается на игре всей национальной команды на чемпионате мира. Таким мнением с ТАСС поделился полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи.

Эззатоллахи, права на которого принадлежат "Ростову", последний год провел в аренде в пермском "Амкаре". Также в составе сборной Ирана на чемпионате мира выступают нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун и защитник грозненского "Ахмата" Милад Мохаммади.

"Да, безусловно, опыт выступления в российской премьер- лиге, на российских стадионах, помогает нам сейчас демонстрировать хорошую игру за национальную сборную. Даже в матче с испанцами, несмотря на поражение (0:1), мы сумели сыграть хорошо. Плюс сумасшедшая поддержка наших болельщиков также помогала нам бороться до самого конца, жаль, что итоговый результат оказался таковым. Считаю, что в следующем матче мы сумеем сыграть еще лучше, чтобы одолеть Португалию", - сказал Эззатоллахи.

Команда Ирана после второго тура занимает третье место в группе B. 25 июня она в Саранске встретится с португальцами, которые наравне с испанцами опережают иранцев на одно очко.

"Чемпионат мира организован очень хорошо, - заметил игрок. - К чемпионату было построено много современных стадионов, что пойдет на пользу и российской премьер-лиге".

В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из группы, одна сборная из группы В в 1/8 финала сыграет с командой России.