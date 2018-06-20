Матч состоялся 20 июня в Москве на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер посетил матч чемпионата мира между сборными Марокко и Португалии, используя паспорт болельщика. Об этом Блаттер рассказал ТАСС.

Матч состоялся 20 июня в Москве на стадионе "Лужники". Сборная Португалии одержала победу со счетом 1:0.

"У меня было официальное приглашение на чемпионат мира, и я с удовольствием принял его. Я здесь не как бывший президент ФИФА, а как болельщик. Да, я использовал Fan ID, как и все болельщики. Единственное, я не стоял в очереди, мне его принесли", - рассказал Блаттер.

Паспорт болельщика - это нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, где пройдут матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

"Меня хорошо приняли, и посещение матча вызвало у меня массу эмоций. Когда я был президентом ФИФА, у меня все время было сопровождение, от двери до двери я передвигался на машине и так далее. А вчера у меня была возможность находиться среди людей, общаться. Меня узнавали, кто-то даже говорил: "Он еще живой", - добавил Блаттер с улыбкой.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.