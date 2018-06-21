Встреча сборных Англии и Туниса прошла 18 июня и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Присутствие мошкары не повлияло на проведение матча чемпионата мира по футболу в Волгограде между сборными Англии и Туниса. Об этом журналистам рассказал генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

Встреча сборных Англии и Туниса прошла 18 июня и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Одним из обсуждаемых вопросов вокруг матча является наличие мошкары, которая в повседневной жизни мешает местным жителям и гостям города.

"Мошкара в Волгограде не имела воздействия ни на игру, ни на прилегающие территории. Я сам был на этом матче и лично могу подтвердить, что никакой помехи она не создавала. Ее было немного больше обычного, но у каждого города есть свои климатические особенности, - сказал Сорокин. - Если она [мошкара] и была, то хотелось бы сказать, что власти предприняли все возможное, и ее не могло быть намного больше".

Следующий матч в Волгограде пройдет 22 июня между командами Нигерии и Исландии.