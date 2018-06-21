Объем транзакций в общепите Москвы в первую неделю ЧМ удвоился

Только на Никольской, где футбольные фанаты устраивают массовые гуляния, объем операций составил порядка 25 млн рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Объем карточных транзакций в ресторанах и барах Москвы в первую неделю Чемпионата мира по футболу удвоился, сообщает в четверг ВТБ со ссылкой на данные по активности клиентов в общепите, работающем на его POS-терминалах.

ВТБ, второй по размеру банк России, является одним из основных игроков рынка эквайринга - в 2017 году его оборот по этому направлению вырос на 40% до 1,4 трлн рублей.

"По нашей статистике, в целом в городах проведения чемпионата мира объем транзакций в категории HoReCa существенно вырос. При этом достаточно высока доля иностранных карт", - сказал глава департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, которого цитирует банк.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Как говорится в сообщении, с 14 по 19 июня число транзакций только на пешеходной Никольской улице в центре Москве превысило 13 тыс., объем операций достиг 25 млн рублей, а средний чек составил почти 2 тыс. рублей. Для сравнения, в первую неделю июня клиенты совершили всего около 7 тыс. операций на сумму порядка 13 млн рублей.

На Никольской, которая находится рядом с Красной площадью, гуляния не прекращаются с начала турнира.