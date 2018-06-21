РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Многие иностранные болельщики, приехавшие в Россию на ЧМ-2018, решили воспользоваться мировым футбольным событием для того, чтобы поближе узнать Россию. В Ростове-на-Дону, где проходят матчи чемпионата, иностранцы удивляются жаркой южнороссийской погоде, дружелюбию россиян и заводят новых друзей.

О своих впечатлениях о городе и стране гости из Мексики и Саудовской Аравии рассказали корреспонденту ТАСС.

Нравится, что русские гордятся своей страной

На ростовских улицах становится все больше людей в мексиканских сомбреро - в субботу, 23 июня на стадионе "Ростов-Арена" встретятся сборные Мексики и Южной Кореи. Болельщики приезжают в город заранее, чтобы успеть увидеть не только футбольный матч.

Мексиканцы Энрике и Диего - фанаты футбола, в России они впервые. Второй день они гуляют по Ростову, пробуют блюда местной кухни и знакомятся с достопримечательностями. "У вас очень красивая страна, мы узнали о ней много нового. Здесь много удивительного, больше всего интересна российская культура и русская кухня, которая очень сильно отличается от нашей. И мне очень нравится, что русские гордятся своей страной - это очень заметно", - поделился впечатлениями Энрике.

В фанзоне на Театральной площади друзья познакомились с ростовчанкой Олесей, которая отлично говорит по-испански и теперь помогает им сориентироваться в городе. "У меня вообще много друзей из Латинской Америки, мне нравится с ними общаться. Мне кажется, у нас с ними много общего, мы тоже во многом такие же неистовые, только меньше показываем это", - сказала Олеся.

Энрике и Диего пробудут в Ростове до воскресенья. "Большой культурной программы и экскурсий мы не планировали. У мексиканцев так - если им где-то классно, то все, больше ничего не надо! В субботу, когда будет матч с участием Мексики, мы надеемся, здесь будет настоящий российско-мексиканский праздник!", - сказал Диего.

Неожиданное путешествие

Их соотечественники - супружеская пара Ребекка и Эммануэль - никогда не думали, что окажутся в России во время футбольного чемпионата, потому что не слишком увлекаются футболом. Все решил случай.

"Мы живем в Лос-Анжелесе, мой брат женат на русской, и их сын очень хотел поехать сюда на футбол. Мы вызвались сопровождать его, билеты купили заранее, еще в ноябре. Но так получилось, что мальчик поехать не смог, а мы решили, что все равно поедем, раз уж представилась такая возможность", - рассказала Ребекка.

Супруги только что прибыли в Ростов и едва успели получить паспорта болельщиков. Пока из впечатлений - жаркая ростовская погода. "Очень тепло, даже теплее, чем у нас!", - удивляется Ребекка. По ее словам, в Ростове они собираются посетить музей краеведения, покататься по Дону на теплоходе и побывать в казачьей станице. После матча с участием мексиканской сборной супруги отправятся в Москву, где пробудут еще около недели.

Общаться с местным населением соотечественникам помогает студент Южного федерального университета, мексиканец по имени Ангел. Два года назад он приехал в Россию получать "серьезное образование" и во время ЧМ-2018 работает волонтером в фанзоне Ростова-на-Дону. "В Мексике очень красиво, но серьезное образование там получить сложно. Я выбрал Ростов, потому что здесь близко Черное море, мне нравится юг России. И, конечно, мне очень нравится футбол - когда я узнал, что Россия будет принимать чемпионат мира, я был очень рад, что в это время буду находиться здесь", - сказал Ангел.

"Я бы приехал еще"

Мухаммед и Мигель из Объединенных Арабских Эмиратов тоже впервые оказались в России. В Ростов-на-Дону они прилетели из Москвы, на второй матч с участием сборной Саудовской Аравии. Правда, игру они смотрели не на стадионе, а в фанзоне на Театральной площади, так как, по словам Махуммеда, не успели купить билеты. Но это их не слишком расстроило - друзья признаются, что приехали в Россию не только из-за футбола.

"Я люблю путешествовать, но здесь оказался впервые. И здесь я получаю очень много различных эмоций, мне интересно познакомиться со страной, городами, поближе узнать русских людей, посетить какие-то мероприятия. Я чувствую себя здесь свободно", - сказал Мухаммед ТАСС.

По его словам, его впечатления о России совсем не похожи на те представления, которые сложились у него ранее, и он удивлен толерантности и открытости жителей нашей страны.

"После того, что я видел у себя дома по телевизору, я начал считать, что русские люди не очень доброжелательные. Но когда я прибыл в Москву, я увидел, что это прекрасная страна, что люди здесь рады нас видеть. Это не совсем то, чего я ожидал. И если бы мне не надо было работать для своей семьи, я бы приехал сюда еще и еще", - признался Мухаммед.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Ростов-на-Дону принимает пять матчей чемпионата. 17 июня на стадионе "Ростов-Арена" прошел матч между сборными Бразилии и Швейцарии, 20 июня сыграли команды Уругвая и Саудовской Аравии, на групповом этапе турнира здесь также встретятся Южная Корея и Мексика (23 июня), Исландия и Хорватия (26 июня), 2 июля город примет матч 1/8 финала.