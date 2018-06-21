Сорокин: оргкомитет ЧМ-2018 выполняет все запланированное на данный момент

Генеральный директор оргкомитета отметил, что работа по организации мероприятий ведется совместно с ФИФА, региональными и городскими властями

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу на данный момент реализовывает все запланированные мероприятия. Об этом сообщил журналистам генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин на церемонии открытия Парка футбола в Москве.

В четверг Парк футбола открылся на Красной площади.

"Мы не любим себя оценивать по проведению турнира - для нас это нескромно делать в данный исторический период. С нашей стороны все хорошо, все запланированное реализуется. Работаем в плотной связке с Международной федерацией футбола, региональными и городскими властями как одна команда. В каждом городе видны плоды этого взаимодействия", - сказал Сорокин.

По словам гендиректора оргкомитета, транспортных проблем при проведении чемпионата мира нет.

"Транспортных неурядиц не было, была поспешная первая реакция, которая не всегда имеет схожесть с реальностью, основана на эмоциях, потом разобрались и есть подтверждающие этому факты. Если вы про самолет саудовцев, то он сел на двух двигателях и на следующий день улетел сам. Если была бы в нем неисправность, то он бы не улетел. Вот больше ничего и объяснять не надо", - отметил Сорокин.

18 июня в двигатель самолета, в котором летела на матч сборная Саудовская Аравия, при подлете к аэропорту Ростова-на-Дону попала птица, вызвавшая пожар в одном из моторов.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля.