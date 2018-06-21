МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер посетит матч чемпионата мира между командами Бразилии и Коста-Рики, который пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил ТАСС.
В стартовом матче чемпионата мира бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии - 1:1. Заключительный матч группового этапа бразильцы проведут 27 июня против сербов в Москве.
"Сегодня я улетаю в Санкт-Петербург, где завтра планирую посетить матч Бразилия - Коста-Рика. Уже из Санкт-Петербурга я отправлюсь домой в Цюрих", - сообщил Блаттер во время беседы в московском отеле St. Regis.
Блаттер добавил, что этим его посещение чемпионата ограничится. "Для меня достаточно трехдневного визита. Знаете, когда я был президентом ФИФА, то за год летал в среднем по 200 тыс. км", - отметил Блаттер.
Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. В конце 2015 года Блаттер и глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини, также занимавший должность вице- президента ФИФА, были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет.
Приезд Блаттера не является нарушением решения комитета по этике ФИФА, поскольку бывший футбольный функционер посещает матчи чемпионат мира как частное лицо. По его словам, он получил паспорт болельщика для посещения матчей турнира.