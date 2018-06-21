Встреча пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер посетит матч чемпионата мира между командами Бразилии и Коста-Рики, который пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил ТАСС.

В стартовом матче чемпионата мира бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии - 1:1. Заключительный матч группового этапа бразильцы проведут 27 июня против сербов в Москве.

"Сегодня я улетаю в Санкт-Петербург, где завтра планирую посетить матч Бразилия - Коста-Рика. Уже из Санкт-Петербурга я отправлюсь домой в Цюрих", - сообщил Блаттер во время беседы в московском отеле St. Regis.