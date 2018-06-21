Песков подтвердил, что Путин провел частную встречу с Блаттером

О деталях разговора пока не сообщается

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в среду частную встречу с экс-главой FIFA Йозефом Блаттером, о ее деталях в Кремле не сообщают. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это была частная встреча и никаких деталей мы представить вам не можем", - подчеркнул он.

Ранее Блаттер сообщил ТАСС, что встретился с Путиным в среду. "Вчера вечером господин Путин пригласил меня на встречу, - отметил экс-глава ФИФА. - Мы немного поговорили, в частности, вспомнили события 2 декабря 2010 года. Тогда он был председателем правительства. Ему сообщили, что Россия получила право проведения чемпионата мира, и он сразу же прилетел в Цюрих, где провел пресс-конференцию". "Обсудив те события, мы говорили только о чемпионате мира", - подчеркнул Блаттер.

Блаттер возглавлял FIFA с 1998 по 2015 год. Россия получила право проведения чемпионата мира 2018 года 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Блаттер, отстраненный от футбольной деятельности на шесть лет по итогам расследования комитета FIFA по этике, приехал на российский чемпионат мира как частное лицо.