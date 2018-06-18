Вермален приступил к тренировкам со сборной Бельгии по футболу

Защитник "Барселоны" прибыл на чемпионат мира с травмой подколенного сухожилия

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Бельгии по футболу Томас Вермален приступил к тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Вермален прибыл на чемпионат мира с травмой подколенного сухожилия. Защитник "Барселоны" получил травму в мае в матче 37-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (4:5). Он пропустил несколько тренировок, а перед матчем с панамцами (3:0) тренировался по индивидуальной программе, однако в игре участия не принял.