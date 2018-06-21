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21 июня, 11:57
Парк футбола ЧМ-2018 открылся на Красной площади
Болельщицы на Красной площади во время ЧМ-2018
© Александр Рюмин/ТАСС
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В церемонии открытия приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Парк футбола чемпионата мира 2018 года в России открылся в четверг на Красной площади в Москве. В церемонии открытия приняли участие вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

"У меня не было никаких сомнений, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне. Миллионы болельщиков приехали в Россию со всего мира, чтобы проникнуться атмосферой футбольного праздника. Единственное сомнение, которое у меня было, так это то, что моя команда из родного Сенегала начнет турнир с победы. Рада открыть Парк футбола в Москве, так как футбол способен объединять людей со всего мира", - сказала Самура.

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"Чемпионат мира шагает по стране. Мы провели уже 20 матчей, сегодня миллионный болельщик посетит матч чемпионата мира в Самаре. Праздник футбола состоялся и это не только праздник спорта, но и праздник взаимопонимания и дружбы. И сегодняшнее открытие Парка футбола это лишнее тому подтверждение", - сказала Голодец.

По словам чемпиона мира и Европы испанца Икера Касильяса, в России хорошо принимают болельщиков со всего мира. "Хотелось бы поздравить Россию с выходом в следующий этап чемпионата мира - это преображает мировое первенство. Возможно, Россия и Испания встретятся в финале, а если нет, надеюсь, что россияне дойдут как можно дальше по турниру", - отметил он.

Свой путь Парк футбола начал 24 марта в Сочи, его посетил бывший футболист сборной Португалии Нуну Гомеш, Ростов-на-Дону посетил экс-форвард сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, в Волгоград приезжал бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. В Саранске гостил экс-голкипер сборной Дании Петер Шмейхель, в Самаре - бывший защитник сборной Колумбии Иван Кордоба, в Екатеринбурге - чемпион мира - 1998 в составе сборной Франции Марсель Десайи. Гостем парка в Казани был бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, в Нижнем Новгороде - экс-вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, в Санкт-Петербурге - участник трех чемпионатов мира аргентинец Эрнан Креспо, а в Калининграде гостем стал двукратный чемпион мира бразилец Кафу.

Чемпионата мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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