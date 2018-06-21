Посольство: с болельщиками сборной Саудовской Аравии в Ростове не было никаких инцидентов

Саудовцы во втором матче группового турнира уступила команде Уругвая со счетом 0:1 и досрочно лишились шансов на попадание в плей-офф

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. С болельщиками сборной Саудовской Аравии, приехавшими в Ростов-на-Дону на матч с командой Уругвая, за время пребывания в городе не случилось ни одного серьезного инцидента. Об этом сообщили ТАСС по телефону в посольстве Саудовской Аравии в Москве.

"Никаких инцидентов с болельщиками сборной Саудовской Аравии в Ростове-на-Дону отмечено не было, никто из них не терял свои паспорта. У нас все в порядке. Сколько граждан Саудовской Аравии приехало на матч с командой Уругвая? Мы пока не можем предоставить такую информацию", - сказал сотрудник посольства.

Сборная Саудовской Аравии во втором матче группового турнира, проходившем на "Ростов-Арене", уступила команде Уругвая со счетом 0:1 и досрочно лишилась шансов на попадание в плей-офф. Команде осталось провести на чемпионате мира только один матч - с командой Египта, которая также лишилась шансов на выход в 1/8 финала.