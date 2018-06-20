Роналду заявил, что не будет сбривать бороду до конца чемпионата мира

Португалец забил четыре гола в двух матчах на турнире

"Борода - это была шутка перед матчем с командой Испании, - сказал Роналду. - Я был в сауне с Куарежмой, брился и сказал, что если забью испанцам, то оставлю бороду до конца чемпионата. Мне повезло, я забил и испанцам, и марокканцам, так что теперь буду отращивать ее до финала".

ТАСС, 21 июня. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что собирается отращивать бороду до конца чемпионата мира. Слова Роналду приводит A Bola .

В матче с командой Испании (3:3) Роналду оформил хет-трик, первый для себя на чемпионатах мира, и был признан лучшим игроком встречи. В игре против марокканцев (1:0) Роналду забил один гол и также был признан лучшим игроком матча.

Сборная Португалии делит первое место в группе B с командой Испании. В следующем матче 25 июня португальцы сыграют с иранцами в Саранске.