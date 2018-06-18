Сборная Германии по футболу проводит тренировку в Сочи в полном составе

В субботу немцы проведут второй матч группового этапа ЧМ - против шведов

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Германии тренируются в полном составе за два дня до матча чемпионата мира по футболу против команды Швеции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Действующие чемпионы мира начали ЧМ-2018 с поражения от сборной Мексики со счетом 0:1, встреча прошла в "Лужниках". Из Москвы команда Германии прилетела в Сочи, где в субботу проведет второй матч группового этапа - против шведских футболистов. Немцы после первого тура являются аутсайдерами группы F вместе с командой Южной Кореи, которая уступила сборной Швеции со счетом 0:1.