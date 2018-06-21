Сочинские полицейские помогли бразильцу попасть на матч и найти телефон

Сотрудники полиции нашли такси, в котором болельщик из Бразилии забыл телефон

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Бразилец Родриго Гоез, опаздывавший на матч на стадионе "Фишт" в Сочи, забыл в такси телефон. Полицейские довезли его до стадиона, а через день вернули смартфон. Об этом в четверг сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Начальник дежурной части Центрального района УВД Сочи Константин Сорокин сообщил, что гражданин Бразилии обратился в Центральный отдел полиции и рассказал, что после поездки на такси оставил свой телефон в салоне автомобиля. Сотрудники полиции, заметив, что до начала мачта между сборными Португалии и Испании остется немного времени, помогли болельщику успеть на стадион "Фишт".

Полицейские нашли автомобиль с забытым телефоном, пока бразилец смотрел игру и вернули ему телефон после матча.

Бразилец назвал лучшими российских полицейских и отметил, что они проделали огромную работу. От также сообщил, что очень счастлив был попасть на матч.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. Стадион "Фишт" уже принял матчи Испания - Португалия и Бельгия - Панама, до конца чемпионата мира здесь пройдут встречи Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). В Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.