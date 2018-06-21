В городах ЧМ-2018 22 июня ожидается теплая и дождливая погода

Гидрометцентр ежедневно сообщает о погоде в городах, где проводятся матчи в рамках чемпионата

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Теплая и дождливая погода ожидается в пятницу, 22 июня, в трех городах, где пройдут матчи ЧМ-2018: в Санкт-Петербурге, Волгограде и Калининграде. Об этом ТАСС в четверг сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"22 июня в Санкт-Петербурге будет 21 градус, но погода будет пасмурной и дождливой. Зато в Волгограде будет 32-градусная жара, осадков не ожидается. В Калининграде будет всего 18 градусов и небольшой дождь", - сказала собеседница агентства.

В пятницу команды Бразилии и Коста-Рики встретятся в 15:00 в Санкт-Петербурге, матч между сборными Нигерии и Исландии пройдёт в Волгограде в 18:00, команды Сербии и Швейцарии сыграют в Калининграде в 20:00.

Гидрометцентр в ежедневном режиме уведомляет о погоде в городах, где проводятся матчи в рамках ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы оперативно размещаются на сайте Росгидромета.