Открытие Парка футбола ЧМ-2018 в Москве. Видеотрансляция завершена

Парк будет работать с 21 июня по 15 июля

21 июня в Москве на Красной площади открыли Парк футбола ЧМ-2018. Посетителей ждут мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами. Гости смогут попробовать забить роботу-вратарю, проверить меткость на "Стене точности", сыграть в "быстропас" и текбол – игру, сочетающую элементы футбола и настольного тенниса.

9 июля в Парке пройдет инклюзивный турнир фонда "Обнаженные сердца", а на 12 июля запланирован матч легенд FIFA. В Парке планируются тематические дни, посвященные культуре и народным промыслам регионов России, а также дни стран-участниц ЧМ-2018.