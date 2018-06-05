ТАСС рассказывает о сборной Перу, которую на протяжении десятилетий преследует череда неудач и которая может вновь обрести силу на чемпионате мира в России

Далекая южноамериканская страна Перу удивила на чемпионате мира — 2018 не только своей невезучей сборной, которая не использовала кучу моментов и уступила в стартовом матче чемпионата мира датчанам (0:1), но и огромным количеством болельщиков, приехавших в Россию. Дело в том, что сборная Перу не играла на чемпионатах мира на протяжении целых 36 лет, и любители футбола в этой стране использовали все возможности, чтобы не пропустить исторический момент.

Смотрите также Сборные Франции и Дании могут выйти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Перуанцы 21 июня играют в Екатеринбурге с французами и в случае поражения наверняка потеряют шансы на выход из группы. Поредеют и ряды красно-белых фанатов — в большинстве своем добродушных потомков индейцев. Кредиты ради поездки в Россию Перу — одна из самых удивительных стран Латинской Америки. Современное государство Перу расположено на территории империи инков — самого могущественного индейского племени в Южной Америке, после которого остались развалины Мачу-Пикчу. Эта достопримечательность входит во все путеводители мира с указанием мест, где должен побывать каждый турист. Основная часть населения страны проживает на побережье, где расположена и столица Лима, при этом значительная часть территории страны (а больше Перу в Южной Америке лишь Бразилия с Аргентиной) покрыта джунглями. Центром перуанской Амазонии является Икитос — город, куда не ведет ни одна дорога, а добраться туда можно лишь по воде или воздуху. Тем не менее здесь живут почти полмиллиона человек. Индейцы и метисы составляют почти 85% 30-миллионного населения страны. Перу в Южной Америке считается средней в экономическом плане страной — не богатой, но и не нищей, где большинство людей живут в том достатке, который им и необходим. Индейцы — народ неприхотливый и к богатству не приученный, хотя древние инки, кечуа и аймара и обладали несметными запасами золота, которое не особо и ценили. Вот и получилось, что едва ли не все желающие поехать в Россию смогли это сделать, несмотря на серьезные расходы. Перуанцы залезали в долги, продавали квартиры, брали грабительские кредиты — но не могли пропустить историческое событие, которое снова может не повториться несколько десятилетий.

"Я прилетел в Россию из Лимы, — рассказал ТАСС перуанский болельщик Лукас. — Моя жена тоже хотела поехать и поддержать команду, но это обошлось бы слишком дорого. И сейчас мне в какой-то степени даже стыдно, что я взял отпуск на месяц и нахожусь здесь, а она зарабатывает деньги для нашей семьи. Но поймите, 36 лет сборная Перу не принимала участия в подобных турнирах. Во всей стране был огромный праздник после того, как мы обыграли сборную Новой Зеландии и сумели попасть на чемпионат мира. Я впервые в жизни вижу, как команда моей страны играет на мировом первенстве. И неизвестно, когда мы еще окажемся на чемпионате мира. Конкуренция в Южной Америке очень высокая, у нас вообще нет слабых команд. Для того чтобы одержать победу, надо каждый матч играть на сто процентов, все команды очень сильные". Перуанцы с первых же дней чемпионата мира заполонили Москву, а затем громадный красно-белый отряд направился в Саранск, где состоялась игра с датчанами. На трибунах "Мордовия-Арены" подавляющее большинство зрителей были именно перуанцами, однако их постигло страшное разочарование. Показав веселый атакующий футбол и создав кучу моментов, сборная Перу проиграла. Не реализовав при этом пенальти. Никого из неудачников стартовых матчей турнира не было так жалко, как перуанцев. Впечатлительные латиноамериканцы рыдали на трибунах вместе со своим полузащитником Кристианом Куэвой, который с 11-метровой отметки послал мяч в небеса. Которые перуанцы, не исключено, прогневали 40 лет назад — за что расплачиваются до сих пор. Странный матч в Росарио Как и в любой другой южноамериканской стране, в Перу футбол сродни религии, однако сборная страны никогда не считалась на континенте лидером. Перуанцы сыграли на первом чемпионате мира — в 1930 году в Уругвае, но там участвовали все, кто захотел и смог это сделать. Однако следующего шанса пришлось ждать 40 лет — на чемпионат мира 1970 года в Мексику перуанцев вывел знаменитый бразилец Диди, причем потомки инков и кечуа оставили за бортом аргентинцев.

Смотрите также Самые интересные цифры и факты об участниках ЧМ-2018

Затем сборная Перу приняла участие в чемпионатах мира 1978 и 1982 годов. В XX веке роль отдельной личности в успехах футбольных сборных была гораздо важнее, чем сейчас, и в Перу такой человек был — это Теофило Кубильяс. На турнирах 1970 и 1978 годов он забивал по пять голов, и перуанцы оба раза входили в восьмерку лучших команд. 40 лет назад в Аргентине сборная Перу начала турнир с победы над шотландцами (3:1) и ничьей с командой Нидерландов (0:0), которая в итоге дошла до финала — как и четырьмя годами ранее. Однако закончился чемпионат мира — 1978 для перуанцев конфузом — они проиграли со счетом 0:6 хозяевам, которым необходимо было забивать четыре гола, чтобы опередить бразильцев и выйти в финал домашнего турнира. В Бразилии до сих пор уверены, что игра была "нечистой", и косвенным подтверждением считают дальнейшие выступления сборной Перу. По инерции она пробилась и на следующий чемпионат мира, но ее серия без побед там составляет уже семь матчей — и не факт, что прервется здесь, в России. Перуанцы явно прогневали футбольного бога, до которого, не исключено, даже долетел мяч, посланный Куэвой при пробитии пенальти в Саранске. Проклятие может быть снято сейчас, спустя ровно 40 лет — матч сборных Аргентины и Перу состоялся в Росарио именно 21 июня 1978 года. "Да, мы проиграли первый матч, но было видно, что команда играла с сердцем и делала все возможное для победы, — сказал в беседе с ТАСС перуанец Адриано. — Нам не повезло. Надеюсь, в других играх удача будет на нашей стороне и все же мы сумеем пробиться в плей-офф. Если же нет, то я все равно продолжу следить за турниром, находясь в России, и буду болеть за красивый футбол". Тигр, Фарфан и "воин" Нынешним прорывом сборной Перу страна обязана прежде всего главному тренеру — аргентинцу Рикардо Гареке. Этот специалист внешним видом остался в 80-х — в 60 лет носит длинные волосы, как в те годы, когда успешно выступал сразу за четыре аргентинских топ-клуба — "Бока Хуниорс", "Ривер Плэйт", "Велес Сарсфилд" и "Индепендьенте". Высокий худой нападающий получил прозвище Тигр и мог поехать на мировое первенство 1986 года — но Карлос Билардо его в состав, ставший в итоге чемпионским, не включил.

Смотрите также Почему Лионель Месси может стать великим в России