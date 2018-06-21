Техада: опыт участия на ЧМ-2018 поможет панамским футболистам на следующих турнирах

Сборная Панамы впервые в истории квалифицировалась в финальную часть ЧМ

САРАНСК, 21 июня./ТАСС/. Опыт, приобретенный в матчах чемпионата мира в России, поможет сборной Панамы по футболу успешно выступить на следующих мировых первенствах. Такое мнение на пресс-конференции высказал футболист панамской сборной Луис Техада.

Сборная Панамы впервые в истории квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира. В дебютном матче на турнире панамские футболисты проиграли команде Бельгии со счетом 0:3.

"Мы приехали сюда для того, чтобы получить опыт, - отметил футболист. - Приобретенный опыт на чемпионате в России поможет нам хорошо сыграть на следующих мировых и континентальных первенствах".

Оставшиеся матчи группового этапа сборная Панамы проведет с командами Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск). "Мы мечтаем выиграть хотя бы один матч, мы должны лишь верить в себя. Сборная Англии - отличная команда с богатой футбольной историей. Тут дело не в истории, а в том, как мы будем играть", - сказал Техада.

Сборная Англии в матче первого тура одержала победу на командой Туниса со счетом 2:1.