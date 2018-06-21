Болельщики из 12 стран устроили парад флагов в петербургской фан-зоне

Инициатором парада стал поклонник футбола из Бразилии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Поклонники футбола из 12 стран организовали на петербургском фестивале болельщиков ФИФА стихийный парад флагов своих стран. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе фан-зоны.

"Болельщики из Испании, Уругвая, Панамы, Португалии, Мексики, Ирана, Австралии, России, Саудовской Аравии, Египта, Алжира и Бразилии вышли к ограждению сцены фан-зоны и сели туда со своими флагами. Такие спонтанные объединения фанатов на Фестивале болельщиков не редкость. Возможно, это станет новой традицией", - сказали в пресс-службе.

Также отметили, что зачинателем парада стал поклонник футбола из Бразилии. "Все это затеял парень из Бразилии, он стал центрообразующим звеном этого флешмоба, он первым вышел к сцене и стал активно призывать других последовать его примеру. Первыми подтянулись латиноамериканцы, а потом и россияне подошли, и египтяне, представители других стран", - добавили в пресс-службе.