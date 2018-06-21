Овечкин признался, что поседел еще больше от переживаний за сборную России по футболу

Также российский хоккеист рассказал, что не успел в полной мере насладиться Кубком Стэнли

"Сейчас идет чемпионат мира по футболу, - сказал Овечкин. - Обязательно буду переживать за наших ребят, и здесь переживаем, больше седых волос появилось".

В прошедшем сезоне "Вашингтон" впервые выиграл Кубок Стэнли, Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами и был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли, получив приз "Конн Смайт Трофи". На церемонии закрытия сезона, которая прошла в ночь на четверг в Лас-Вегасе, нападающему был вручен приз лучшему снайперу регулярного чемпионата - "Морис Ришар Трофи". В регулярном чемпионате НХЛ Овечкин забросил 49 шайб в 82 матчах.

Овечкин рассказал, что не успел в полной мере насладиться Кубком Стэнли. "Пока ничего не сделал с кубком, - сказал нападающий. - Время летит быстро, очень много времени ушло на то, чтобы показать трофей болельщикам, полиции, пожарным, заезжали в госпиталь. Поэтому по максимуму насладиться Кубком Стэнли еще не успели".