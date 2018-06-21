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21 июня, 10:41
Овечкин признался, что поседел еще больше от переживаний за сборную России по футболу
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© AP Photo/John Locher
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Также российский хоккеист рассказал, что не успел в полной мере насладиться Кубком Стэнли

ТАСС, 21 июня. Переживания за игру сборной России по футболу на чемпионате мира прибавили седых волос обладателю Кубка Стэнли Александру Овечкину. Слова капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" приводит русскоязычная версия сайта лиги.

"Сейчас идет чемпионат мира по футболу, - сказал Овечкин. - Обязательно буду переживать за наших ребят, и здесь переживаем, больше седых волос появилось".

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В прошедшем сезоне "Вашингтон" впервые выиграл Кубок Стэнли, Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами и был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли, получив приз "Конн Смайт Трофи". На церемонии закрытия сезона, которая прошла в ночь на четверг в Лас-Вегасе, нападающему был вручен приз лучшему снайперу регулярного чемпионата - "Морис Ришар Трофи". В регулярном чемпионате НХЛ Овечкин забросил 49 шайб в 82 матчах.

Овечкин рассказал, что не успел в полной мере насладиться Кубком Стэнли. "Пока ничего не сделал с кубком, - сказал нападающий. - Время летит быстро, очень много времени ушло на то, чтобы показать трофей болельщикам, полиции, пожарным, заезжали в госпиталь. Поэтому по максимуму насладиться Кубком Стэнли еще не успели".

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Овечкин сообщил, что привезет главный трофей НХЛ в динамовскую школу в Москве. "У меня есть задумки по поводу приезда с Кубком Стэнли в Россию, - признался воспитанник "Динамо". - Есть хорошие задумки по поводу динамовской школы, обязательно надо будет привезти в родную школу, где я вырос. Скоро прилечу в Москву, встречусь с руководством, и будут дальнейшие действия".

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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