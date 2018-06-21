Временные консульства Мексики и Южной Кореи начнут работу в Ростове-на-Дону 22 июня

Они будут работать три дня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Временное консульство Мексики в Ростове-на-Дону начнет свою работу 22 июня. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Мексики в России.

"Временное консульство Мексики в Ростове-на-Дону будет работать три дня - с 22 по 24 июня, - отметила собеседница ТАСС. - В Ростов отправятся несколько наших сотрудников".

"Точное количество наших соотечественников, которые планируют посетить этот город, мы пока не можем предоставить, - продолжила представитель пресс-службы посольства. - Можем сообщить, что в Россию планируют приехать во время чемпионата мира более 40 тыс. болельщиков из Мексики".

Также в городе с 22 по 24 июня будет работать временное консульство Южной Кореи.

"Наше временное консульство в Ростове-на-Дону начнет свою работу за день до начала матча со сборной Мексики - 22 июня. А завершит работу 24 июня, на следующий день после игры. Посольство пока не располагает информацией, сколько южнокорейских болельщиков собирается приехать в Ростов-на-Дону", - сообщили ТАСС по телефону в посольстве Южной Кореи в Москве.

Матч чемпионата мира между сборными Мексики и Южной Кореи пройдет на "Ростов-Арене" 23 июня.