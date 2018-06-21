Премьера песни "Футболия" из первого в России футбольного мюзикла прошла в Екатеринбурге

Первый показ постановки состоится 23 июня

"Мы соединили футбол и театр. Мы поставили первый футбольный мюзикл, его название "Федя и Вика в стране Футболии", - сказал композитор и драматург, посол ЧМ-2018 от Екатеринбурга Александр Пантыкин. Он добавил, что первый показ постановки состоится 23 июня.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Премьера песни "Футболия" из первого в России футбольного мюзикла, который к чемпионату мира поставили в "Живом театре" Екатеринбурга, состоялась в четверг в городском пресс-центре, передает корр. ТАСС.

По его словам, Федя попадает в страну Футболию и становится капитаном команды "Русиполие", которая встречается с командой "Бразиморие" во главе с ее капитаном Шулехой. "Это намек на броненосца Фулеко - талисман бразильского ЧМ-2014. Это такой футбольный шулер", - рассказал Пантыкин.

За основу одной из композиций спектакля было взято произведение Генделя "Садок-священник", написанное в 1727 году и ставшее основой для создания гимна Лиги чемпионов УЕФА.

Пантыкин отметил, что главный девиз мюзикла - преодолей себя. "В финале команда Феди побеждает. Мюзикл обращен к детям и их родителям... Главная тема - преодолей себя, хватит лежать на диване, давайте бегать, прыгать, играть в футбол. Преодолей себя, и тогда ты сможешь преодолеть любого соперника", - пояснил композитор.