Встреча состоится 23 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Матч между сборными Южной Кореи и Мексики должен побить рекорд посещаемости стадиона "Ростов-Арена", в этот день ожидается наибольшее число болельщиков в городе. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

"На сегодняшний день самая многочисленная армия болельщиков была, как статистика показывает, из Бразилии и Уругвая. Атмосфера в городе доброжелательная, люди приезжают в национальных костюмах. Матч Мексика - Южная Корея ожидает быть самым популярным и многочисленным по количеству болельщиков. Я думаю, мы установим 100-процентную посещаемость на матче Южная Корея - Мексика", - сказал он.