РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Матч между сборными Южной Кореи и Мексики должен побить рекорд посещаемости стадиона "Ростов-Арена", в этот день ожидается наибольшее число болельщиков в городе. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.
"На сегодняшний день самая многочисленная армия болельщиков была, как статистика показывает, из Бразилии и Уругвая. Атмосфера в городе доброжелательная, люди приезжают в национальных костюмах. Матч Мексика - Южная Корея ожидает быть самым популярным и многочисленным по количеству болельщиков. Я думаю, мы установим 100-процентную посещаемость на матче Южная Корея - Мексика", - сказал он.
По его словам, по последним данным, всего более 100 тысяч билетов продано иностранцам на все матчи турнира в Ростове-на-Дону.
Первый матч чемпионата мира в Ростове-на-Дону прошел 17 июня - сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча установила рекорд посещаемости "Ростов- Арены" - 43 109 зрителей, всего стадион вмещает 45 тыс. зрителей. Также 20 июня на стадионе сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0, встречу посетили 42 678 человек.
В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча турнира: на групповом этапе сыграют команды Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.