Футболисты сборной Дании арендовали самолет, чтобы партнер смог увидеть новорожденную дочь

ТАСС, 21 июня. Игроки сборной Дании по футболу оплатили аренду частного самолета для защитника команды Йонаса Кнудсена, чтобы он смог улететь домой и увидеть новорожденную дочь. Об этом сообщает Би-би-си.
Жена футболиста Трине родила девочку на несколько недель раньше, чем ожидалось. На этот момент Кнудсен уже находился со сборной в России на чемпионате мира.
"Мы поступили просто по-человечески, - сказал вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель. - У нас в команде много отцов. Надо помнить, что футболисты такие же люди, как и все. Я сам отец и представляю, как тяжело было бы Йонасу получить это сообщение и не находиться там".
"Мы хотели сделать все, чтобы он увидел свою дочь", - добавил Шмейхель.
В первом матче на чемпионате мира 16 июня сборная Дании победила команду Перу со счетом 1:0 и перед вторым туром делит первое место в группе C с французами. В четверг датчане проведут матч с австралийцами в Самаре. Отмечается, что Кнудсен уже вернулся в расположение сборной Дании.