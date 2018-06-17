Луис Бенхамин Чимой Артеага рассказал, что в Россию приехало не менее 22 тысяч перуанцев

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Посол Перу в России Луис Бенхамин Чимой Артеага не ожидал большого наплыва болельщиков сборной страны на чемпионат мира в Россию. Об этом посол сообщил ТАСС. Сборная Перу 16 июня в Саранске провела свой первый матч в финальном раунде чемпионата мира с 1982 года. И численность прибывших перуанских болельщиков в столицу Мордовии на игру с командой Дании (0:1) поразила. Десятки тысяч перуанцев буквально заполонили небольшой по меркам России город. Саранск в соцсетях в шутливой форме даже стали называть "Новой Лимой". "В Россию приехало больше перуанцев, чем мы рассчитывали, - признался посол. - Мы знали, что интерес перуанцев к чемпионату будет зашкаливать, все-таки впервые за 36 лет наша команда пробилась в финальную часть турнира. Но реальность превзошла все ожидания. По нашим данным, в Россию приехало не менее 22 тысяч перуанцев".

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Посол отметил, что ежегодно Россию посещает небольшое количество перуанцев. "У нас очень мало известно о вашей стране, россиянам также немного известно о Перу, - сказал он. - У вас Латинская Америка ассоциируется в первую очередь с Мексикой, Бразилией, Аргентиной и Чили, хотя в Перу очень много достопримечательностей. Также наша страна славится своей кухней, популярной в мире". "Вряд ли большинству россиян знакомы и известные перуанские деятели, - добавил посол. - Думаю, самым известным перуанцем в России является Джефферсон Фарфан (выступает за московский футбольный клуб "Локомотив" - Прим. ТАСС). К сожалению, пока не смог его лично поздравить с победой в чемпионате России, но в ближайшее время надеюсь это сделать". Дом Перу в "Манеже" Специально к мировому первенству в московском выставочном центре "Манеж" для всех желающих открылся Дом Перу, который стал популярен у перуанских болельщиков.

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