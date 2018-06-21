Визит уругвайских болельщиков в Ростов-на-Дону прошел без происшествий

Сборная Уругвая 20 июня победила команду Саудовской Аравии со счетом 1:0

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Уругвайские болельщики, приехавшие в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира Уругвай - Саудовская Аравия, остались довольны своим краткосрочным визитом в город, никаких происшествий с ними не случилось. Об этом сообщил ТАСС по телефону представитель консульства Уругвая в Москве.

Сборная Уругвая 20 июня на "Ростов-Арене" нанесла поражение команде Саудовской Аравии со счетом 1:0 и досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала. Вместе с футболистами этот успех праздновали несколько тысяч уругвайских болельщиков, находившихся на трибунах стадиона.

"В Ростове-на-Дону у нас находится консул, в течение последних дней мы находились в тесной связи с местными властями. Могу сказать, что никаких происшествий с нашими болельщиками не произошло, все в порядке. Единственное, один из наших сограждан потерял паспорт, но это случилось не в этом городе", - сказал собеседник ТАСС.

В матче третьего тура группового этапа сборная Уругвая сыграет с командой России, встреча пройдет 25 июня в Самаре. В этом матче определится победитель группы А.