ТАСС вспоминает события 21 июня 2008 года, когда российские футболисты сенсационно вышли в полуфинал чемпионата Европы

Сборная России по футболу впервые пробилась в плей-офф чемпионата мира. Последний раз такое случалось с командой Советского союза в Мексике в 1986-м году. Нынешняя сборная уже переписала историю, но самой яркой страницей в ней до сих пор остается победа над голландцами в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года.

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На ЧМ в России основной творец успеха десятилетней давности — тогдашний главный тренер Гус Хиддинк работает в качестве эксперта на телевидении и незадолго до начала турнира встретился с Ильей Казаковым, на тот момент пресс-атташе сборной, теперь уже в качестве гостя программы. "Когда я вижу обращения своих бывших игроков (Хиддинку показали обращения Константина Зырянова, Игоря Акинфеева и Романа Широкова — прим. ТАСС), когда рядом со мной сидит Александр (Бородюк, тогда помощник Хиддинка), мой друг и коллега по тренерскому цеху, и мы все вместе вспоминаем те события, которые подарили радость российским болельщикам, сразу накрывает волна ярких воспоминаний. В моем доме в Амстердаме целая стена посвящена сборной России", — признался голландский специалист со свойственной ему доброй улыбкой в эфире телеканала "Россия 24". Самого Хиддинка российские болельщики до сих пор ласково называют Гусом Ивановичем. Голландский специалист, как сам не раз признавался, смог понять русскую душу. Без баланса в игре и Аршавина Тогда, как и перед текущим чемпионатом мира, мало кто верил, что команда может достичь такого успешного результата. На финише отборочного цикла россияне героически обыграли англичан в "Лужниках" (2:1) благодаря дублю нападающего Романа Павлюченко, но затем перечеркнули собственные усилия, уступив на выезде израильтянам (1:2). Путевку на турнир команде Хиддинка подарили хорваты — они обыграли на выезде англичан (3:2), которым достаточно было удержать ничью.

"В команду особо не верили, основной фон был: "Какой смысл ехать позориться?", — вспоминает Казаков. Общественность вспомнила и начала повторять брошенную Виталием Мутко фразу после ничьей с израильтянами (1:1) на старте отбора: "Гус, ты не волшебник". "Кто не ищет везения, не получает его, — философски заметил в беседе с ТАСС Игорь Корнеев, который наравне с Бородюком был главным помощником Хиддинка. — На турнир мы ехали с мыслью не просто поучаствовать в нем, но и что-то оставить после себя". Команда искала баланс в игре, проблемы с которым проявились в мартовской товарищеской встрече со скромными румынами (0:3). Сборная прошла отбор костяком игроков, но тренеры не были удовлетворены. Обстановка была рабочей. Тренеры постоянно повторяли игрокам, что они должны чего-то достичь на высоком международном уровне. Хорошим знаком стала фееричная победа в Кубке УЕФА санкт-петербургского "Зенита", который наравне с ЦСКА был базовым клубом национальной команды. Правда, Игорь Денисов в сборную приезжать отказался, а Павел Погребняк, который стал лучшим бомбардиром еврокубка наравне с итальянцем Лукой Тони, получил перед турниром травму. Не могла рассчитывать команда в первых двух играх турнира на лидера атак Андрея Аршавина, который заработал нелепую дисквалификацию в заключительном матче отбора с андоррцами (1:0). Тем не менее тренерский штаб взял форварда на турнир и, как показало время, не прогадал.

"Аршавин понимал, куда едет, а мы понимали лучшие качества игрока, мы надеялись, что выходом из группы на закончится, а он был лидером, игроком, который мог в любой момент решить исход матча. Андрей понимал, что для поддержания формы он должен работать вдвойне. В те моменты, когда команда отдыхала или восстанавливалась, он полноценно работал", — поделился Корнеев. Плюс два тренера Решением в поисках баланса в игре стал вызов в команду опытного Сергея Семака, который до этого провел последний матч за национальную команду в мае 2006 года и прекрасно отыграл первую часть сезона (тогда чемпионат страны проводился по системе "весна-осень") в составе казанского "Рубина". "Задачей было иметь в центре поля игроков, которые могут быстро мыслить и распоряжаться мячом, и выбор Семака был логичен, потому что в чемпионате он показывал игру на голову выше остальных, — объяснил Корнеев. — С Семаком мы получали человека, который мог не только организовывать оборону, он смотрел на общую организацию игры, подсказывал партнерам, некий тренер на поле. Тем более он с характером, сильный менталитет". "Приглашение Семака сыграло ключевую роль", — подчеркнул в разговоре с ТАСС полузащитник Динияр Билялетдинов, выступавший в составе сборной России на Евро-2008. Специально для подготовки к турниру Хиддинк пригласил голландского специалиста по физподготовке Раймонда Верхейена. О неимоверных нагрузках, которые он предложил игрокам на сборах, до сих пор ходят слухи. "Не назову те нагрузки запредельными, помогали индивидуальные беседы — тренер объяснял нам, зачем это нужно. Помогали расслабиться близкие, которые могли приезжать на сборы, — в то же время отметил Билялетдинов. — Мы работали недельными циклами, а перед последней товарищеской игрой (с литовцами, 4:1 — прим. ТАСС) нагрузки снизились. Не припомню, чтобы хоть на одной игре турнира у нас были тяжелые ноги". Рождение команды В первом матче на турнире россияне были разгромлены испанцами (1:4). По словам Казакова, команда была обескуражена, зазвучали призывы об отставке Хиддинка. "Нас уже похоронили, не верили в нас совсем", — вспоминает Билялетдинов. "А Гус всем своим видом показывал, что ничего не происходит, и таким образом успокаивал ребят", — отметил Казаков.

"Индивидуальное мастерство испанцев сказалось, но мы не уступили по движению. Мы осознавали свои силы, понимали, что греки и шведы слабее, бояться нечего, — поделился Билялетдинов. — При этом свою игру мы уже поймали". Команда немного изменила тактику. Вместо чистого форварда Дмитрия Сычева на поле вышел полузащитник-универсал Дмитрий Томбинский. В пару к Денису Колодину в центр обороны вместо Романа Широкова был поставлен Сергей Игнашевич. В отсутствие Аршавина и Сычева ставка в атаке была сделана на Павлюченко. Перед самым матчем Хиддинк пошел на тонкий психологический шаг — оставил команду наедине со своими российскими помощниками. Бородюк призвал футболистов сыграть за голландского тренера, и те отреагировали правильно. Во втором матче с греками (1:0) команда сыграла, по выражению Билялетдинова, на четыре с минусом. На помощь пришел тот, кому положено, — Семак смог отдать совершенно неожиданную передачу через себя в чужой штрафной, и обескураженным грекам оставалось наблюдать за тем, как набежавший Константин Зырянов переправил мяч в ворота. "Вот уже со шведами в третьей игре мы показали ту игру, которая потом помогла обыграть голландцев", — вспомнил Билялетдинов. Уверенная победа добыта благодаря голам Павлюченко и долгожданного Аршавина. "Сложилось такое впечатление, что мы играем не против россиян, а против голландцев", — признался после встречи лидер шведов Златан Ибрагимович. Переиграли и перебегали Голландцев к окончанию группового этапа иначе как главным претендентом на титул не называли. Подопечные Марко ван Бастена катком проехались по действующим чемпионам мира итальянцам (3:0), финалистам мирового первенства французам (4:1) и румынам (2:0). Прекрасную форму показывали Уэсли Снейдер, Робин ван Перси, Арьен Роббен, вели за собой многоопытные Руд ван Нистелрой и Джованни ван Бронкхорст.

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Именно на последнем сконцентрировался тренерский штаб Хиддинка перед четвертьфиналом. Голландец, прекрасно знавший слабые и сильные стороны соотечественников, выставил на правый фланг в помощь к Александру Анюкову полузащитника Ивана Саенко. Пока они "съедали" ван Бронкхорста, Аршавин терзал на левом фланге тяжелого и тихоходного защитника Халида Буларуза. Игровое преимущество россиян в очередной раз реализовал Павлюченко (1:0). Голландцы сравняли счет на последних минутах после розыгрыша стандартного положения, но в дополнительное время сказались расчеты Верхейена — россияне перебегали соперников. Феерил Аршавин, который сначала вывел Торбинского на пустые ворота, а потом издевательски развернул защитника и пробил между ног Эдвину ван дер Сару. Перед полуфиналом с испанцами (0:3) Бородюк предложил Хиддинку выбрать более оборонительную модель игры, но голландец не стал наступать на горло игрокам, которые, как он не раз подчеркивал, имеют атакующий менталитет. Поражение от будущих победителей турнира никого не удивило. Команда, никогда не достигавшая таких высот, была эмоционально выхолощена. Рецепт прост Победа над голландцами праздновалась всей страной. Каждый любитель футбола наверняка сохранил свои воспоминания о той немного сумасшедшей ночи. Тысячи людей влюбились в футбол.

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