Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу

Ранее СМИ сообщали, что нападающий выразил недовольство организацией подготовки сборной, которой мешали многочисленные артисты и представители шоу-бизнеса, приглашенные национальной федерацией футбола

ТАСС, 21 июня. Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах опроверг слухи о конфликте с руководством национальной федерацией футбола. Об этом он написал на своей странице в Twitter

Сборная Египта потерпела два поражения на старте чемпионата мира: от уругвайцев (0:1) и россиян (1:3), которые лишили ее шансов на выход в плей-офф. После этого в СМИ появилась информация о конфликте между Салахом и чиновниками. Нападающий выразил недовольство организацией подготовки сборной, которой мешали многочисленные артисты и представители шоу-бизнеса, приглашенные федерацией. После жесткого разговора с чиновниками футболист заперся в своем номере, откуда не выходил в течение нескольких часов.

"Мы все вместе в сборной Египта и между нами нет разногласий. У нас хорошие отношения, мы уважаем друг друга", - написал Салах.

Салах является автором единственного гола сборной Египта на чемпионате мира. Он стал третьим египетским футболистом, которому удавалось отличиться на чемпионатах мира. Последний матч группового этапа египтяне проведут 25 июня в Волгограде с командой Саудовской Аравии.