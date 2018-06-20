Победа уругвайцев над командой Саудовской Аравии в Ростове-на-Дону оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира для сборной России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Седьмой игровой день чемпионата мира по футболу определил двух первых участников плей-офф - из группы А досрочно вышли сборные России и Уругвая. В матчах группы В испанцы и португальцы одержали минимальные победы. Сборная России накануне обыграла команду Египта со счетом 3:1, но формально не оформила выход из группы. Для досрочного юридического закрепления исторического для российского футбола результата нужно было, чтобы сборная Уругвая не проиграла команде Саудовской Аравии. Так в итоге и произошло - южноамериканцы выиграли со счетом 1:0. Единственный в этой встрече мяч на счету Луиса Суареса. С учетом крупного поражения саудовцев в игре с россиянами (0:5) от сборной Уругвая ждали голевой феерии в матче в Ростове-на-Дону. Но команда, как и в первом матче с египтянами, ограничилась всего лишь одним голом. "Очень горд тем, что вышли в плей-офф, а я забил на трех разных чемпионатах мира. Нужно собраться, чтобы выиграть следующий матч, зафиксировать ошибки", - сказал после матча Суарес, признанный лучшим игроком встречи.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес на пресс-конференции признался, что его беспокоит тот факт, что долгое время в первом тайме матча с командой Саудовской Аравии уругвайцы не могли создать проблемы сопернику и забить. "Если сравнить с тем, как играли до этого, действовали слишком легко, расслабленно", - отметил он. Сборные Уругвая и России определят победителя группы А в матче заключительного тура группового этапа, встреча пройдет 25 июня в Самаре. "Матч с командой России нужно выиграть или умереть", - заявил Табарес. За сборную Португалии забивает только Роналду В дневном матче группы В португальцы на московском стадионе "Лужники" со счетом 1:0 обыграли команду Марокко. Победный гол в самом начале встречи забил Криштиану Роналду. Для лучшего и единственного бомбардира сборной Португалии это уже четвертый мяч на турнире - в игре первого тура с испанцами (3:3) он сделал хет-трик. Гол в ворота марокканцев позволил Роналду стать лучшим бомбардиром среди европейских сборных в истории, португалец обошел достижение венгра Ференца Пушкаша (84 мяча).

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Ярче всех о роли Роналду в команде высказался главный тренер португальцев Фернанду Сантуш. "Криштиану Роналду как портвейн, он с возрастом становится еще лучше, совершенствуется, - отметил Сантуш. - Он постоянно развивается, в отличие от других игроков, он знает себя и чего может добиться, сегодня он не будет делать то, что делал четыре-пять лет назад, а через три года снова будет играть по-другому". Сборная Марокко хронологически первой (после матча в Ростове-на-Дону к ним присоединились египтяне и саудовцы) на чемпионате лишилась шансов побороться за выход из своей группы. Команда, которая не играла на чемпионатах мира с 1998 года, оставила хорошее впечатление, ее уже называют лучшей командой в истории турниров, не набравшей ни одного очка и не забившей ни одного мяча. "Я уверен, что весь марокканский народ гордится своей сборной. Где-то 2,5 года назад мы пустились в новое приключение, мы были 80-ми, сейчас мы 41-е [в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)], мы впервые вышли на чемпионат мира [с 1998 года] и продемонстрировали, что умеем играть в футбол", - сказал главный тренер марокканцев Эрве Ренар. В вечернем матче этой же группы испанцы в Казани обыграли иранцев с тем же счетом 1:0. Победный мяч на счету Диего Косты (54-я минута), который в игре с португальцами отметился дублем. На 62-й минуте судья засчитал гол иранского полузащитника Саида Эззатоллахи, после чего воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и отменил гол, так как иранский футболист находился в офсайде.

"Главное, что мы завоевали три очка, хотя по ходу встречи у нас возникали трудности. Я бы разделил матч на три части, каждый отрезок отличался от другого. Мы начали хорошо, но наш ритм игры постоянно сбивался, нам было непросто поймать его, поскольку было много остановок. Но после перерыва мы постарались и дальше следовать плану, в итоге выполнили его, я доволен", - подвел итог матча главный тренер испанцев Фернандо Йерро. Сборная Испании набрала четыре очка и делит первое место в группе с португальцами, которые ранее в среду обыграли марокканцев (1:0). Команда Ирана, в активе которой три очка, занимает третье место. Фан-зоны пользуются ошеломляющим успехом После матча в "Лужниках", который, к слову, посетили бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и нынешний глава организации Джанни Инфантино, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подвел итоги первого тура чемпионата мира. По словам Сорокина, оргкомитет удивлен ошеломляющим успехом, которым в каждом городе пользуются фестивали болельщиков. "Люди хотят посещать их в большом количестве. Москва пропускает 100 тысяч человек в день, Питер - около 50 тысяч. Это очень позитивно, но мы этого даже не ожидали. Если бы в каждом городе была вторая фан-зона, то было бы то же самое", - сказал Сорокин.

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