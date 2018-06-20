В матче группы В, который прошел в Казани, сборная Ирана уступила команде Испании со счетом 0:1

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу победно преодолела второй круг группового этапа чемпионата мира в России, в матче с иранцами успех испанцам принес точный удар нападающего Диего Косты. Азиатская команда, которая стартовала на турнире с победы на марокканцами, откатилась на третье место в группе B, отдав лидерство изначальным фаворитам квартета. Как и предсказывалось экспертами, наибольшие шансы на выход в 1/8 финала теперь имеют команды Испании и Португалии, которые сыграли вничью на старте турнира. Если расклад сил в квартете не изменится, одна из них начнет плей-офф матчем со сборной России. Обидное поражение Встреча сборных Ирана и Испании состоялась в среду вечером на "Казань-Арене". В ней был забит только один мяч - на 56-й минуте форвард испанцев Диего Коста выиграл борьбу у защитника иранской сборной, который, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, попал в ногу нападающего, от которой тот и влетел в ворота. Иранская команда до конца матча сумела организовать несколько моментов для того, чтобы отыграться, в одном эпизоде она сумела даже забить гол, однако он был отменен после видеоповтора, к помощи которого впервые в истории чемпионатов мира прибегли именно в Казани - 16 июня во время матча сборных Франции и Австралии (2:1).

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Если тогда помощь видеоассистента (VAR) привела к назначению пенальти, то этот раз она позволила отменить гол - во время розыгрыша стандартного положения, один из игроков иранской сборной оказался в положении "вне игры", так что голевая комбинация засчитана не была. Несмотря на превосходство в классе, испанцы создали очень мало голевых моментов. В первом тайме так и вовсе только Давид Сильва сумел пару раз выкроить момент для опасного удара. Испанцам, которые исповедуют комбинационный футбол, построенный на долгом контроле мяча, было сложно поймать игровой ритм в условиях, когда игра постоянно прерывалась, преимущественно игроками иранской команды. В первой половине встречи было очень много стычек, мелких нарушений, которые не мешали стройности испанской сборной. Во втором тайме остановок стало заметно меньше, что довольно быстро привело к взятию ворот. Другое дело, что развить успех команде под руководством Фернандо Йерро не удалось - иранцы не стали отсиживаться всеми силами в обороне в ожидании шанса для контратаки, они пытались навязать сопернику свою игру. И в отдельных отрезках встречи это им удавалось. Неслучайно после матча главный тренер иранской команды Карлуш Кейруш заявил, что его футболисты в этой встрече заслуживали большего. "Мы еще живы" С учетом того, что ранее в среду победу во втором туре одержали и португальцы - с аналогичным счетом была побеждена сборная Марокко, лишившаяся по этой причине всех шансов на выход из группы - иранская сборная опустилась на третье место, которое не дает права сыграть в плей-офф чемпионата мира. Перед последним туром она уступает португальцам и испанцам одно очко, набрав в двух играх 3 балла. В заключительном матче группового этапа иранцам предстоит сыграть с португальской сборной, в которой блистательно играет нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, возглавляющий с четырьмя голами список бомбардиров турнира. Несмотря на это, Кейруш, который по национальности является португальцем, убежден, что в решающем матче его подопечные проявят все свои лучшие бойцовские качества и сумеют добиться нужного результата, а устроит иранцев только победа.

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