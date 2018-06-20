Обидное поражение

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу победно преодолела второй круг группового этапа чемпионата мира в России, в матче с иранцами успех испанцам принес точный удар нападающего Диего Косты. Азиатская команда, которая стартовала на турнире с победы на марокканцами, откатилась на третье место в группе B, отдав лидерство изначальным фаворитам квартета.
Как и предсказывалось экспертами, наибольшие шансы на выход в 1/8 финала теперь имеют команды Испании и Португалии, которые сыграли вничью на старте турнира. Если расклад сил в квартете не изменится, одна из них начнет плей-офф матчем со сборной России.
Встреча сборных Ирана и Испании состоялась в среду вечером на "Казань-Арене". В ней был забит только один мяч - на 56-й минуте форвард испанцев Диего Коста выиграл борьбу у защитника иранской сборной, который, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, попал в ногу нападающего, от которой тот и влетел в ворота. Иранская команда до конца матча сумела организовать несколько моментов для того, чтобы отыграться, в одном эпизоде она сумела даже забить гол, однако он был отменен после видеоповтора, к помощи которого впервые в истории чемпионатов мира прибегли именно в Казани - 16 июня во время матча сборных Франции и Австралии (2:1).
Если тогда помощь видеоассистента (VAR) привела к назначению пенальти, то этот раз она позволила отменить гол - во время розыгрыша стандартного положения, один из игроков иранской сборной оказался в положении "вне игры", так что голевая комбинация засчитана не была.
Несмотря на превосходство в классе, испанцы создали очень мало голевых моментов. В первом тайме так и вовсе только Давид Сильва сумел пару раз выкроить момент для опасного удара. Испанцам, которые исповедуют комбинационный футбол, построенный на долгом контроле мяча, было сложно поймать игровой ритм в условиях, когда игра постоянно прерывалась, преимущественно игроками иранской команды. В первой половине встречи было очень много стычек, мелких нарушений, которые не мешали стройности испанской сборной.
Во втором тайме остановок стало заметно меньше, что довольно быстро привело к взятию ворот. Другое дело, что развить успех команде под руководством Фернандо Йерро не удалось - иранцы не стали отсиживаться всеми силами в обороне в ожидании шанса для контратаки, они пытались навязать сопернику свою игру. И в отдельных отрезках встречи это им удавалось.
Неслучайно после матча главный тренер иранской команды Карлуш Кейруш заявил, что его футболисты в этой встрече заслуживали большего.
С учетом того, что ранее в среду победу во втором туре одержали и португальцы - с аналогичным счетом была побеждена сборная Марокко, лишившаяся по этой причине всех шансов на выход из группы - иранская сборная опустилась на третье место, которое не дает права сыграть в плей-офф чемпионата мира.
Перед последним туром она уступает португальцам и испанцам одно очко, набрав в двух играх 3 балла. В заключительном матче группового этапа иранцам предстоит сыграть с португальской сборной, в которой блистательно играет нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, возглавляющий с четырьмя голами список бомбардиров турнира.
Несмотря на это, Кейруш, который по национальности является португальцем, убежден, что в решающем матче его подопечные проявят все свои лучшие бойцовские качества и сумеют добиться нужного результата, а устроит иранцев только победа.
"Благодарю испанскую команду за то, чему они нас научили, - сказал Кейруш. - Нам же, как в теннисе, надо разыграть один матч-пойнт. Мы все еще живы, наша мечта - выйти в плей-офф, мы не ожидаем, что будет легко".
Встреча пройдет 25 июня в Саранске, в этот же день в Калининграде испанцы сыграют с утратившими турнирную мотивацию марокканцами.
От результата этих матчей и будет зависеть, кто сформирует первые две пары 1/8 финала. В группе A участники плей-офф уже определены: одержанная в среду уругвайцами победа над командой Саудовской Аравии, досрочно гарантировала путевки в плей-офф не только им, но и российской сборной. Первое место в квартете уругвайцы и россияне также разыграют в очной встрече, которая пройдет 25 мая в Самаре. Команде Станислава Черчесова для сохранения первого места достаточно сыграть вничью.
Если сборная России займет первое место в группе, то в 1/8 финала ее соперником станет вторая команда группы B. Сыграй иранцы вничью с испанцами, у них был бы хороший шанс пройти в плей-офф. Поражение же фактически убило интригу - теперь с большой долей вероятности соперником россиян станут либо испанцы, либо португальцы. Собственно, как это и предполагали эксперты, когда еще только обсуждался возможный выход россиян в следующую стадию турнира.