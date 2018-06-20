Министр спорта Испании "смертельно" переживал за игру своей сборной с командой Ирана на ЧМ

Хосе Гирао добавил, что сидящие с ним рядом люди были спокойны, они не выражали никаких эмоций

Команда Испании со счетом 1:0 победила иранцев в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы В прошла на "Казань-Арене".

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао во время игры группового этапа чемпионата мира по футболу между испанцами и сборной Ирана "смертельно" переживал за ход матча. Об этом он сообщил журналистам.

"Это был сложный опыт, потому что это был сложный матч. Но мне понравилась игра, главное, что мы сумели одержать победу. Я переживал на протяжении всего матча, сказал президенту Королевской испанской футбольной федерации, что такой ход матча может меня убить", - отметил Гирао.

Министр добавил, что сидящие с ним рядом люди были спокойны, они не выражали никаких эмоций. "В том числе президент ФИФА (Джанни Инфантино, который присутствовал на матче - прим. ТАСС)", - поделился он.

Хосе Гирао был назначен на должность министра культуры и спорта Испании 14 июня 2018 года.

После двух туров команда Испании делит с португальцами первое место в группе B (по 4 очка), на третьей позиции сборная Ирана (3), на четвертой - Марокко (0). В следующем матче испанцы 25 июня в Калининграде сыграют со сборной Марокко, игра Иран - Португалия состоится в тот же день в Саранске.