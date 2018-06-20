Министр спорта Испании "смертельно" переживал за игру своей сборной с командой Ирана на ЧМ

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао во время игры группового этапа чемпионата мира по футболу между испанцами и сборной Ирана "смертельно" переживал за ход матча. Об этом он сообщил журналистам.
Команда Испании со счетом 1:0 победила иранцев в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы В прошла на "Казань-Арене".
"Это был сложный опыт, потому что это был сложный матч. Но мне понравилась игра, главное, что мы сумели одержать победу. Я переживал на протяжении всего матча, сказал президенту Королевской испанской футбольной федерации, что такой ход матча может меня убить", - отметил Гирао.
Министр добавил, что сидящие с ним рядом люди были спокойны, они не выражали никаких эмоций. "В том числе президент ФИФА (Джанни Инфантино, который присутствовал на матче - прим. ТАСС)", - поделился он.
Хосе Гирао был назначен на должность министра культуры и спорта Испании 14 июня 2018 года.
После двух туров команда Испании делит с португальцами первое место в группе B (по 4 очка), на третьей позиции сборная Ирана (3), на четвертой - Марокко (0). В следующем матче испанцы 25 июня в Калининграде сыграют со сборной Марокко, игра Иран - Португалия состоится в тот же день в Саранске.