Бускетс: победа сборной Португалии давила на испанцев в матче с командой Ирана на ЧМ-2018

По словам полузащитника, игра с командой Ирана сложилась не так, как планировалось

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Победа сборной Португалии над командой Марокко вызвала дополнительное давление на футболистов испанской команды в матче с иранцами на чемпионате мира. Об этом рассказал журналистам полузащитник испанской сборной Серхио Бускетс.

Сборная Испании обыграла команду Ирана в матче чемпионата мира по футболу

В среду на стадионе "Казань-Арена" сборная Испании с минимальным счетом выиграла у команды Ирана в матче второго тура группового раунда. Ранее португальцы в Москве одолели команду Марокко со счетом 1:0.

"Самое главное, что получили три очка. Находились в сложной ситуации, знали, что Португалия выиграла, и это вызывало дополнительное давление", - сказал Бускетс.

По его словам, игра с командой Ирана сложилась не так, как планировалось, однако футболисты рады, что им удалось достигнуть победы в важном матче.

После двух туров команда Испании делит с португальцами первое место в группе B (по 4 очка), на третьей позиции сборная Ирана (3), на четвертой - Марокко (0). В следующем матче испанцы 25 июня в Калининграде сыграют со сборной Марокко, игра Иран - Португалия состоится в тот же день в Саранске.