Член делегации сборной Ирана был госпитализирован после матча ЧМ-2018 с испанцами

Позднее пресс-секретарь команды Мохсен Могамедкиа был выписан из больницы

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь сборной Ирана по футболу Мохсен Могамедкиа был госпитализирован после матча группового этапа чемпионата мира между сборными Ирана и Испании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе иранской команды.

В среду сборная Ирана проиграла сборной Испании в Казани со счетом 0:1. После двух матчей иранцы с тремя очками занимают третье место в группе В.

Могамедкиа почувствовал себя плохо в конце матча. Ему была оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу для дальнейшего обследования. Позднее он был выписан из больницы после очередного обследования. Он вернется в команду ночью.

Следующий матч сборная Ирана проведет 25 июня в Саранске против команды Португалии.