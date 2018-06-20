Поляки вспоминают пана Черчесова

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России после победы уругвайцев над командой Саудовской Аравии впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Российские болельщики считают, что подопечные Станислава Черчесова уже выполнили программу минимум.
Переживают за российских футболистов и польские фанаты, приехавшие в центр столицы, который наводнили также болельщики из Южной Америки, а также Марокко и Туниса, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Центр российской столицы во время чемпионата мира продолжает оставаться привлекательным для болельщиков из разных стран в любое время дня и ночи. Среда, к примеру, стала печальным днем для сборной Марокко, проигравшей свой второй матч на турнире португальцам (0:1) и лишившейся шансов на выход в плей-офф. Несмотря на это, марокканские болельщики не выглядели такими печальными, присоединившись к всеобщему празднику футбола.
Рядом с Красной площадью активно вели себя тунисцы, распевавшие национальные песни. Как всегда много было фанатов из Южной Америки. Одна группа аргентинских болельщиков расстелила на асфальте на Манежной площади баннер в цветах своей сборной с изображением молодого Диего Марадоны с Кубком мира в руках.
"Общаться здесь непросто, потому что русский язык сам по себе сложный, - рассказал корреспонденту ТАСС один из авторов этого баннера Науэль. - Но все остальное мне нравится. Мы здесь уже три дня, могу сказать, что Москва - великолепный город. Впереди нас ждут матчи, в том числе с участием нашей сборной, мы покажем наш плакат на стадионах".
На Никольской улице, которая находится рядом с Красной площадью, гуляния, кажется, не прекращаются с начала турнира. Среди латиноамериканского карнавала можно встретить и группу польских болельщиков, чья команда во вторник неожиданно уступила сборной Сенегала (1:2).
Павел из Варшавы рассказал, что он с соотечественниками в Москве находится уже пять дней. "Здесь много огромных и красивых зданий, скульптур, в центре много интересных мест. К примеру, мы ходили к Большому театру, к Кремлю. Мне нравятся русские люди, потому что они дружелюбные и открытые", - отметил он.
Вспомнил собеседник и сборную России, а также ее главного тренера Станислава Черчесова, который до работы в национальной команде возглавлял варшавскую "Легию". "Пан Черчесов очень популярен в Польше. С ним ваша команда выиграла первые два матча, я желаю вам удачи", - сказал Павел.
Среда стала знаменательным днем и для отечественного футбола. Сборная России впервые в истории вышла в 1/8 финала и наверняка сыграет там с португальцами или испанцами.
"Молодцы, мы не ожидали от них, они приятно удивили, чего раньше не было. Мы желаем, чтобы наши победили, но программу минимум они выполнили, поэтому сильно ругать их не будем, - рассказал болельщик из Москвы Эрик. - Но лучше выйти на сборную Португалии, так как ее можно одолеть, в отличие от испанцев".
Бразильцы и аргентинцы охотно фотографировались с россиянами, особенно с российскими девушками, а также желали им добра, демонстрируя выученные за проведенное в Москве время русские слова.
"Здесь все доброжелательно, хорошо, замечательно, много латиноамериканцев, но и достаточно болельщиков из арабских стран. И все они ведут себя крайне положительно. Крики "Россия" присутствуют везде", - сказал Дмитрий из Москвы. - Мы рады за то, что наши игроки вышли в плей-офф, мы будем за них болеть, как и раньше".