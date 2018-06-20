Центр российской столицы во время чемпионата мира продолжает оставаться привлекательным для болельщиков из разных стран в любое время дня и ночи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России после победы уругвайцев над командой Саудовской Аравии впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Российские болельщики считают, что подопечные Станислава Черчесова уже выполнили программу минимум. Переживают за российских футболистов и польские фанаты, приехавшие в центр столицы, который наводнили также болельщики из Южной Америки, а также Марокко и Туниса, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Центр российской столицы во время чемпионата мира продолжает оставаться привлекательным для болельщиков из разных стран в любое время дня и ночи. Среда, к примеру, стала печальным днем для сборной Марокко, проигравшей свой второй матч на турнире португальцам (0:1) и лишившейся шансов на выход в плей-офф. Несмотря на это, марокканские болельщики не выглядели такими печальными, присоединившись к всеобщему празднику футбола. Рядом с Красной площадью активно вели себя тунисцы, распевавшие национальные песни. Как всегда много было фанатов из Южной Америки. Одна группа аргентинских болельщиков расстелила на асфальте на Манежной площади баннер в цветах своей сборной с изображением молодого Диего Марадоны с Кубком мира в руках. "Общаться здесь непросто, потому что русский язык сам по себе сложный, - рассказал корреспонденту ТАСС один из авторов этого баннера Науэль. - Но все остальное мне нравится. Мы здесь уже три дня, могу сказать, что Москва - великолепный город. Впереди нас ждут матчи, в том числе с участием нашей сборной, мы покажем наш плакат на стадионах". Поляки вспоминают пана Черчесова На Никольской улице, которая находится рядом с Красной площадью, гуляния, кажется, не прекращаются с начала турнира. Среди латиноамериканского карнавала можно встретить и группу польских болельщиков, чья команда во вторник неожиданно уступила сборной Сенегала (1:2).

Павел из Варшавы рассказал, что он с соотечественниками в Москве находится уже пять дней. "Здесь много огромных и красивых зданий, скульптур, в центре много интересных мест. К примеру, мы ходили к Большому театру, к Кремлю. Мне нравятся русские люди, потому что они дружелюбные и открытые", - отметил он. Вспомнил собеседник и сборную России, а также ее главного тренера Станислава Черчесова, который до работы в национальной команде возглавлял варшавскую "Легию". "Пан Черчесов очень популярен в Польше. С ним ваша команда выиграла первые два матча, я желаю вам удачи", - сказал Павел. Россия слышна везде Среда стала знаменательным днем и для отечественного футбола. Сборная России впервые в истории вышла в 1/8 финала и наверняка сыграет там с португальцами или испанцами.

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