Коста не придает значения соперничеству с Роналду за звание лучшего бомбардира ЧМ

На счету форварда испанской команды три мяча на турнире, португалец лидирует с четырьмя голами

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Испании Диего Коста пока не обращает внимания на соперничество с португальцем Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу в России. Об этом он рассказал на пресс-конференции после победы испанской сборной в игре второго тура группового этапа турнира с командой Ирана.

Коста забил единственный мяч в этой встрече, он стал для него третьим на турнире. На счету Роналду четыре гола.

"Самое главное - это не забитые мячи, а победы в матчах, и я очень рад, что мне удалось забить гол, это был сложный матч. Криштиану тоже в хорошей форме. Будем надеяться, что и дальше будем забивать", - сказал Коста.

Во время матча испанский нападающий наступил на ногу голкиперу иранской сборной, когда тот собирался ввести его в игру. "Какой ты смотрел матч? Я всегда стоял один, я никого не провоцировал, это нас провоцировали. Надо просто лучше смотреть матч, не нужно задавать такие глупые вопросы", - ответил игрок на вопрос, почему он любит провоцировать конфликты на поле.

После двух туров команда Испании делит с португальцами первое место в группе (по 4 очка), на третьей позиции сборная Ирана (3), на четвертой - Марокко (0). В следующем матче испанцы 25 июня в Калининграде сыграют со сборной Марокко, игра Иран - Португалия состоится в тот же день в Саранске.