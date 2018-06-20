Йерро убежден, что у испанцев не будет простых матчей на чемпионате мира в России

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу должна постоянно прогрессировать, на чемпионате мира в России не будет слабых соперников. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер испанцев Фернандо Йерро.
Сборная Испании со счетом 1:0 одолела команду Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы В прошла на "Казань-Арене", где был установлен новый рекорд посещаемости (42 718 зрителей). Единственный гол на 54-й минуте забил нападающий Диего Коста.
"Мы столкнулись с очень сильным соперником в лице сборной Ирана. И мы прекрасно понимаем, что этот чемпионат мира будет очень сложным, легким не будет ни один матч. При этом мы понимаем, что надо улучать игру, что мы и продолжим делать. Мы верим в выбранный путь", - сказал Йерро.
"Главное, что мы завоевали три очка, хотя по ходу встречи у нас возникали трудности. Я бы разделил матч на три части, каждый отрезок отличался от другого. Мы начали хорошо, но наш ритм игры постоянно сбивался, нам было непросто поймать его, поскольку было много остановок. Но после перерыва мы постарались и дальше следовать плану и в итоге выполнили его, я доволен", - добавил он.
Команда Испании делит с португальцами первое место в группе (по 4 очка), на третьей позиции сборная Ирана (3), на четвертой - Марокко (0). В следующем матче испанцы 25 июня в Калининграде сыграют со сборной Марокко, потерявшей шансы на выход в плей-офф.
"Я искренне считаю, что последний матч в группе будет очень сложным для всех команд. И португальцам, и иранцам и нам необходимы очки. В этом и заключается величие такого мини-турнира из трех матчей - всем надо выигрывать. Думаю, что на этом турнире будет много голов и сложно будет всем".