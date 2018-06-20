Йерро убежден, что у испанцев не будет простых матчей на чемпионате мира в России

Сборная Испании со счетом 1:0 одолела команду Ирана в матче второго тура группового этапа турнира

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу должна постоянно прогрессировать, на чемпионате мира в России не будет слабых соперников. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер испанцев Фернандо Йерро.

Сборная Испании со счетом 1:0 одолела команду Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы В прошла на "Казань-Арене", где был установлен новый рекорд посещаемости (42 718 зрителей). Единственный гол на 54-й минуте забил нападающий Диего Коста.

"Мы столкнулись с очень сильным соперником в лице сборной Ирана. И мы прекрасно понимаем, что этот чемпионат мира будет очень сложным, легким не будет ни один матч. При этом мы понимаем, что надо улучать игру, что мы и продолжим делать. Мы верим в выбранный путь", - сказал Йерро.