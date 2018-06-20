Для болельщиков также организуют концерты, экскурсии и тренинги

ТАСС, 21 июня. Фанаты, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, в четверг смогут сыграть в лапотьбол, посетить концерты классической, народной и поп-музыки в Волгограде, Саранске, Сочи и Казани, побывать на мастер-классе аргентинского танго и попробовать региональное "футбольное меню" в Нижнем Новгороде, встретиться с командой Российской футбольной премьер-лиги в Екатеринбурге и сразиться в знании истории игры.

Футбол во всем

В Волгограде 21 июня в Школе лидера местные школьники и студенты встретятся с волонтерами ЧМ-2018. Добровольцы расскажут, как они стали волонтерами и проведут тренинг самостоятельности "Вижу цель, верю в себя". В краеведческом музее будет организована викторина "Золотая Бутса" на знание истории футбола, мировых чемпионатов, интересных фактов из жизни футбольных звезд.

Вечером в театре "Царицынская опера" состоится концерт-феерия, посвященный чемпионату мира по футболу The Glory of Champions. Как рассказал ТАСС директор театра Леонид Пикман, прозвучат арии из опер и мюзиклов, рок-композиции, поп-музыка, будет и балет.

"Мы представим в концерте-феерии искусство семи стран, которые когда-либо становились чемпионами мира по футболу - Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Италии, Франции, ну и, конечно, России как хозяйки нынешнего чемпионата. Все это будет костюмировано, ярко, красиво. Во время концерта будет транслироваться видеоконтент с наиболее известными кадрами истории чемпионатов мира - например, когда Марадона забил рукой победный гол, как плакал Штилике, когда не забил пенальти французам", - отметил директор театра.

В Екатеринбурге, куда уже прибыли сотни болельщиков из Франции и Перу, в четверг пройдет матч между сборными этих стран. Матч можно будет посмотреть в городской фан-зоне, где вечером также состоится встреча с игроками местного футбольного клуба "Урал".

Танцы и чемпионат мира

Мастер-класс по аргентинскому танго пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде, где сыграют сборные Аргентины и Хорватии. В 17:00 на площадке перед кинотеатром "Октябрь" в течении 40 минут будут учить этому танцу. Планируется, что мероприятие посетит посол Аргентинской Республики в России Рикардо Эрнесто Лагорио с супругой.

В Самаре, где в четверг сыграют сборные команды Дании и Австралии, намечена активная танцевальная вечеринка с концертами российских и зарубежных коллективов. На сцене фан-феста выступят Волжский народный хор, коллективы "Волжские казаки" и "Бадабум шоу". Хедлайнером музыкальной программы станет швейцарская рок-группа Gotthard.

Концерт российской певицы, финалистки "Фабрики звезд - 5" Юлианны Карауловой представят гостям в четверг в зоне Фестиваля болельщиков в Сочи. Также на российском курорте открылся четвертый по счету в России дом болельщика "Матрешка". Он находится в летнем театре парка имени Фрунзе.

В четверг в Ростове-на-Дону послематчевый день, и у болельщиков будет возможность прогуляться по городу. Специально для гостей чемпионата мира артисты Ростовского государственного музыкального театра покажут на летней площадке под открытым небом музыкальные номера из опер, оперетт, мюзиклов.

Лапотьбол и концерты татарской музыки

В четверг в Саранске на территории музейно-этнографического комплекса "Мордовское подворье" все желающие смогут сыграть в лапотьбол. Эта игра сочетает в себе элементы футбола и национальной мордовской забавы с тряпочным мячом. Игроки при этом обуты в лапти.

Блюда кухни разных регионов России можно будет попробовать в Нижнем Новгороде, где пройдет стритфуд- фестиваль Welcome Foodball Cup в рамках проекта "Гастрономическая карта России". Команда мобильного фестиваля кухни ознакомит жителей города и туристов с российскими региональными блюдами "футбольного меню" от лучших шеф-поваров России. Фестиваль будет проходить на Нижне-Волжской набережной, с полудня и до девяти вечера.

Казань в четверг предложит болельщикам насладиться татарской музыкой. Площадку фан-фестиваля 21 июня займут молодые музыканты, исполняющие песни на татарском языке. На сцене выступят выступят Азат Гильмутдинов, Миляуша Сафина, Арслана, Сылу, Ринат Гильфановв, Альбертт Исмаил и Taras Stanin. Вечером сцену займут рок-группа KGB из Финляндии, также исполняющая песни на татарском языке.

В этот же день болельщики смогут посетить Татарскую государственную филармонию, где проходит фестиваль "Все флаги едут к нам". Гостям представят классические произведения, народную музыку, джаз и романс. В Татарском государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, где в эти дни проходит международный фестиваль "Шаляпин.Нуриев.Казань", будет представлен опера "Трубадур".

Фарфоровые цветы и храмовая роспись

Музей-заповедник Царское село в Петербурге откроет своим гостям выставку ботанической скульптуры. В павильоне "Верхняя ванна" в Екатерининском парке разместились 15 букетов, вручную изготовленных российскими мастерами из холодного фарфора в технике керамической флористики.

Желающие насладиться красотой живых цветов могут посетить четверг в Петербурге ежегодный фестиваль садово-паркового искусства "Императорские сады России", который откроется 21 июня в Летнем саду. Флористы создадут из живых цветов композиции, которые будут подчеркивать красоту мраморных статуй, украсят аллеи сада и фонтаны.

Прикоснуться к культуре православия можно будет в Калининграде, где в областном историко-художественном музее откроется экспозиция "Ангельских крыл дуновение". Экспозиция дает представление о разных сторонах современной храмовой росписи.