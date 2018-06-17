Выход Жиру и Матюиди

Датчане в Самаре сыграют с австралийцами, а французы в Екатеринбурге встретятся с перуанцами

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Три матча в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде пройдут в четверг на чемпионате мира по футболу. В группе С могут гарантировать себе путевки в плей-офф команды Франции и Дании, если победят соперников из Перу и Австралии соответственно. Второй матч на турнире проведут аргентинцы, которые в Нижнем Новгороде встретятся с хорватами. Стартовые матчи группы С принесли победы французов над австралийцами (2:1) и датчан - над перуанцами (1:0), так что второй успех европейских команд может принести им путевки в 1/8 финала. Сборные Франции и Дании выйдут в плей- офф в случае обоюдных побед или при собственной победе и ничьей в другом матче группы. Если же одна европейская команда выиграет, а другая потерпит поражение, все решится в заключительном туре 26 июня.

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В 15:00 мск (16:00 по местному времени) на "Самара- Арене" начнется игра команд Дании и Австралии. Датчане во встрече с перуанцами показали очень прагматичный футбол, победив не без доли везения - соперник не реализовал множество голевых моментов, в том числе и пенальти. При этом сборная Дании показала, что обладает достаточным потенциалом, чтобы успешно пройти предварительную стадию. Их соперники после стартовой неудачи будут вынуждены играть на победу, и скандинавы снова смогут применить опробованную во встрече с южноамериканцами тактику - нехитрую, но приносящую успех. Сборная Дании не выходила из группы на чемпионатах мира с 2002 года, тогда как их соперники играли в 1/8 финала четырьмя годами позднее. Австралийцы под руководством опытного специалиста из Нидерландов Берта ван Марвейка дали бой главным фаворитам группы из Франции, но в концовке все- таки пропустили после автогола Азиза Бехиша. При этом в атаке австралийцы практически ничего не показали, забив гол после пенальти за игру рукой защитника соперников. Главный тренер датчан Оге Харейде будет вынужден искать замену получившему перелом ребра полузащитнику Вильяму Квисту. Впрочем, в игре с перуанцами вместо него успешно вышел опытный Лассе Шёне. "Я не беспокоюсь насчет своей обороны, но нам нужно быть сильнее завтра, чтобы не давать столько шансов австралийцам", - заявил норвежский специалист, который работает со сборной Дании. Матч сборных Дании и Австралии обслужит судейская бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом из Испании. Выход Жиру и Матюиди Сборные Франции и Перу сыграют на "Екатеринбург-Арене" в 18:00 мск (20:00 по местному времени). Вице-чемпионы Европы на старте турнира не показали содержательной игры, однако, в отличие от других фаворитов чемпионата мира, сумели победить, подтвердив свой статус одной из самых классных команд турнира. Наставник сборной Франции Дидье Дешам располагает прекрасным подбором исполнителей, успешно проведя замены в матче с австралийцами.

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На последних тренировках перед поездкой на Урал Дешам использовал в основном составе Блеза Матюиди и Оливье Жиру. Первый заменит более оборонительного игрока центра поля Корантена Толиссо, тогда как опытный форвард выйдет вместо Усмана Дембеле, который с австралийцами сыграл слабо. Именно Жиру ассистировал Полю Погба в эпизоде с победным голом, когда француза опередил Бехиш, пославший мяч в свои ворота. "У перуанцев есть атакующие способности, но при этом они обороняются иногда не очень хорошо, это не оборонительная команда. Но если они завладели мячом, они его используют", - сказал Дешам. Сборная Перу потерпела обидное поражение от датчан, не сумев использовать свои многочисленные моменты. Наставник перуанцев Рикардо Гарека должен выпустить с первых минут своего лидера - 34-летнего форварда Паоло Герреро, который до последнего момента не знал, сможет ли он принять участие в чемпионате мира из-за дисквалификации за положительную допинг-пробу. С выходом Герреро во втором тайме на фланг сместился нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. "Конечно, мы никогда не будем играть на уровне французов. Но у нас есть свой стиль, мы понимаем игру наших оппонентов, мы в состоянии быть достойным соперником и не дать французам нас обманывать. Такой тип игры мы будем навязывать оппонентам", - сказал Гарека. Главным арбитром матча сборных Франции и Перу назначен Мохамед Абдулла Мохамед из ОАЭ. Еще один шанс Месси В 21:00 мск на стадионе "Нижний Новгород" начнется встреча сборных Аргентины и Хорватии, которые в случае победы гарантируют себе место в плей-офф. Аргентинцы потеряли два очка во встрече с исландцами (1:1), хорватские же футболисты подтвердили свой класс в матче с соперниками из Нигерии (2:0). Еще одна неудача может стоить сборной Аргентины выхода в 1/8 финала, куда аргентинцы в последний раз не сумели пробиться в 2002 году. Один из лучших футболистов современности не лучшим образом сыграл с островитянами, не сумев реализовать пенальти, да и в целом сборная Аргентины свой атакующий потенциал не раскрыла, допустив при этом ошибки и в обороне.

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Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли выводы из неудачного матча с исландцами сделал, кардинально перестроив и состав, и схему команды. На тренировках перед встречей с хорватами аргентинцы наигрывали действия с тремя центральными защитниками, при этом с первых минут на поле должны выйти защитник Габриэль Меркадо и полузащитник Маркос Акунья, а также форвард Кристиан Павон, который с исландцами вышел на поле во втором тайме. В центре поля может появиться и опорный хавбек Энсо Перес, который заменит Максимилиано Месу - такой вариант представляется более надежным во встрече с командой, где собраны очень сильные атакующие игроки. Потеряет место в основном составе опытный Анхель Ди Мария. "Если аргентинцы проигрывают, то виновником все делают Месси. Мне кажется несправедливым списывать все на одного игрока. Мое отношение к нему не изменится, он лучший футболист в мире. Нельзя думать, что один игрок сделает результат, но он является крайне важным звеном в нашей команде", - заявил Сампаоли, чья команда в случае поражения практически потеряет шансы на выход из группы. Информатор Ракитич Главный тренер хорватов Златко Далич то ли в шутку, то ли всерьез объявил, что в тренерский штаб команды вошел новый человек - им стал партнер Месси по "Барселоне" Иван Ракитич, призванный объяснить, как играть против лидера аргентинцев. "Мы с Месси не разговаривали. Такое вообще редко происходит на крупных турнирах, потому что, общаясь с одноклубниками, можно выдать некоторые тайны", - сказал полузащитник хорватской сборной.

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