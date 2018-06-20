Тренер иранцев убежден, что его команда не заслуживала поражения в матче ЧМ с испанцами

В среду сборная Испании одолела команду Ирана со счетом 1:0

В среду сборная Испании одолела команду Ирана со счетом 1:0. Встреча группы В прошла на "Казань-Арене", где был установлен новый рекорд посещаемости (42 718 зрителей). Единственный гол на 54-й минуте забил нападающий Диего Коста.

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана не заслуживала поражения в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с испанцами. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер иранской сборной Карлуш Кейруш.

"Я хочу поздравить моих игроков, они показали настоящий бойцовский дух в противостоянии с одним из главных фаворитов турнира. Мы показали, что готовы терпеть, биться, чтобы победить в матче. Да, в футболе это не всегда гарантирует результат, но мы заслужили лучшего. Испания сыграла в хороший, стильный футбол, но они и должны так играть", - сказал Кейруш.

Тренер считает, что иранские футболисты своей игрой завоевали уважение зрителей. "Уверен, что наши болельщики гордятся нашей командой. Никто из игроков не покинул поле с чувством стыда, они это сделали с высоко поднятой головой", - заметил он.

Команда Ирана, в активе которой три очка, после второго тура занимает третье место в группе. 25 июня она в Саранске встретится с португальцами, которые имеют равное с испанцами количество очков - по 4.

"Благодарю испанскую команду за то, чему они нас научили. Нам же, как в теннисе, надо разыграть один матч- пойнт. Мы все еще живы, - заметил он. - Наша мечта - выйти в плей-офф, мы не ожидаем, что будет легко".