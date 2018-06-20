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20 июня, 23:44
Уругвайцы вышли в плей-офф чемпионата мира, вновь победив с минимальным счетом
Футболисты сборной Уругвая
© Валерий Матыцин/ТАСС
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Единственный гол в матче забил форвард уругвайской команды Луис Суарес

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Победа над сборной Саудовской Аравии, досрочно решившая задачу выхода в 1/8 финала чемпионата мира, далась команде Уругвая малой кровью. Представители Южной Америки сыграли очень расчетливо и сумели сберечь силы для матча со сборной России, по итогам которого определятся соперники в плей-офф.

Сборная Уругвая в среду обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. Сборные России и Уругвая, набравшие по шесть очков в группе, стали первыми командами, которые досрочно вышли в плей-офф турнира. В матче третьего тура группового этапа сборная Уругвая сыграет с командой России, встреча пройдет 25 июня в Самаре. Соперники определят победителя группы, россиянам достаточно сыграть вничью, чтобы занять первое место в квартете А.

Разница в классе

"Сегодня матч был очень сложный, - сказал автор единственного гола в прошедшем матче Луис Суарес. - Немного результат удивил, но это чемпионат мира. Мы выходим на поле и стараемся забить гол".

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Саудовцы, которых поражение в этом матче лишало всех шансов на выход в плей-офф, предстали, в отличие от стартовой игры с россиянами (0:5), очень боевитой командой. В желании добиться успеха они превосходили соперников из Уругвая, однако большое отставание в классе не позволило команде Саудовской Аравии добиться успеха.

"У нас нет чувства полного удовлетворения, - продолжил Суарес. - Есть что улучшать, не совсем сыграли так, как хотелось быть, но нам важно добиться результата. Мы можем гордиться, что три чемпионата мира подряд выходим в следующий этап, мы можем наслаждаться этим прекрасным моментом".

По окончании матча игроки сборной Саудовской Аравии от досады упали лицом на газон, многие из них даже плакали. Час спустя, проходя через микс-зону, никто из игроков этой команды не остановился, чтобы дать журналистам хотя бы короткий комментарий, показывая всем видом, что шок от неудачи еще не прошел. Отдуваться за всех на пресс- конференции пришлось главному тренеру Хуану Антонио Пицци.

"Мы старались контролировать игру, переходить в атаку, не давать свободного пространства на своей половине поля, показали, что способны создавать голевые ситуации, - сказал Пицци. - Мы хотели добиться, по крайней мере, ничьей в матче с уругвайцами".

Саудовцы испытывают чувство гордости

"Мы можем чувствовать гордость от того, какие силы мы приложили, как сыграли матч, - сказал наставник сборной Саудовской Аравии. - В первом матче [против команды России] мы не смогли выступить на таком высоком уровне, были факторы, которые на это повлияли. Мы провели анализ, не думаю, что может идти речь об отдельном факторе. И разница между двумя матчами большая".

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Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес на пресс-конференции признался, что его беспокоит тот факт, что долгое время в первом тайме матча с командой Саудовской Аравии уругвайцы не могли создать проблемы сопернику и забить. "Если сравнить с тем, как играли до этого, действовали слишком легко, расслабленно", - отметил он.

Подготовка к матчу с россиянами

Как минимум половина зрителей, которые собрались на "Ростов-Арене" понаблюдать за матчем между сборными Уругвая и Саудовской Аравии, были россиянами, которые днем ранее смотрели по телевизору матч своей сборной против египтян (3:1). После фееричной игры встреча в Ростове-на-Дону выглядела достаточно скучной. Свидетельством тому стал многократный свист с трибун, призывавший уругвайцев действовать на поле с полной отдачей. Раздражало отечественных болельщиков и осознание того, что команда Уругвая на их глазах берегла силы для того, чтобы дать бой сборной России.

"Матч с командой России нужно выиграть или умереть, - заявил тренер уругвайцев Табарес. - Мы бы хотели воспользоваться этой возможностью и постараться показать хороший результат на поле и выиграть. Сейчас у нас есть возможность сыграть с командой, у которой будут болельщики. Мы будем стараться делать все возможное, чтобы улучшить свои показатели".

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Готов к серьезному поединку с россиянами и звездный форвард сборной Уругвая Суарес, который в среду провел сотый матч в составе национальной команды. "Нам нужно собраться, проанализировать все свои ошибки, выйти на поле и победить", - подчеркнул игрок. Партнер Суареса по нападению Эдинсон Кавани также сказал, что для победы над хозяевами чемпионата нужно проделать большую подготовительную работу.

Матч между сборными России и Уругвая состоится 25 июня в Самаре. Соперники этих команд в 1/8 финала еще не определены, но, скорее всего, кому-то из них придется играть с испанцами, а кому-то - с португальцами. Наставник уругвайцев Табарес не стал говорить, с какой командой его футболистам было бы предпочтительней играть.

"Любой соперник, с которым мы столкнемся здесь, будет сложным, не бывает для нас слабых соперников. На этом чемпионате мира будет еще достаточно сюрпризов, больше, чем мы думали. Сложно предсказать, что будет в футболе", - сказал тренер южноамериканцев.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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