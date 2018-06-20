Форвард испанской команды забил единственный мяч в этой встрече

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Испании Диего Коста признан лучшим игроком матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В среду сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Ирана. Диего Коста забил победный гол. Этот мяч стал для него третьим на турнире и позволил выйти на второе место в гонке бомбардиров, нападающий сравнялся с полузащитником сборной России Денисом Черышевым.

В следующем матче 25 июня сборная Испании в Калининграде сыграет с командой Марокко.