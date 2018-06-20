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20 июня, 23:17
ФИФА оштрафовала мексиканскую федерацию на $10 тыс. из-за поведения фанатов на матче ЧМ
Болельщики сборной Мексики
© Михаил Метцель/ТАСС
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Болельщики мексиканцев во время игры Германия - Мексика выкрикивали кричалки гомофобного содержания при вводе мяча в игру немецким вратарем Мануэлем Нойером

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать Федерацию футбола Мексики на $10 тыс. из-за поведения болельщиков команды на матче чемпионата мира против сборной Германии. Об этом сообщает корреспондент агентства AP Роб Харрис в Twitter.

В воскресенье сборная Мексики со счетом 1:0 обыграла команду Германии, которая является действующим чемпионом мира, в матче первого тура группового этапа и с тремя очками возглавила группу F. Мексиканцы впервые обыграли немцев на чемпионатах мира. Позднее стало известно, что ФИФА начала разбирательство в связи с поведением мексиканских болельщиков на матче, отмечалось, что они выкрикивали кричалки гомофобного содержания при вводе мяча в игру немецким вратарем Мануэлем Нойером.

Также ФИФА на $10 тыс. оштрафовала Футбольный союз Сербии за "демонстрацию оскорбительного баннера политического содержания" сербскими фанатами на матче Сербия - Коста-Рика. Сербы в воскресенье в Самаре обыграли команду Коста-Рики со счетом 1:0.

ФИФА не первый раз обвиняет мексиканских фанатов в проявлении гомофобии. Мексиканские фанаты часто во время футбольных матчей, пытаясь оказать давление на вратаря соперника, начинают скандировать слово "puta" (в Мексике это слово используется в оскорбительном контексте по отношению к представителям сексуальных меньшинств). ФИФА обращалась в мексиканскую федерацию по поводу поведения болельщиков во время Кубка конфедераций 2017 года в России. Та, в свою очередь, призывала болельщиков не использовать данную кричалку.

Тем не менее мексиканские фанаты продолжали подобным образом вести себя на стадионе. В прошлом году ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Мексики за кричалки гомофобного содержания, которые использовались болельщиками на матчах против сборной Сальвадора в ноябре 2015 года (3:0) и против команды Канады в марте 2016 года (3:0). Позднее Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию федерации на данное решение ФИФА и аннулировал штраф, заменив его на предупреждение.

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