Матч между сборными Ирана и Испании установил рекорд посещаемости "Казань-Арены"

На игру пришли 42 тысячи 718 зрителей

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Испании установил рекорд посещаемости "Казань-Арены". На игру пришли 42 тысячи 718 зрителей, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Гол Косты принес сборной Испании победу над иранцами в матче ЧМ-2018

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году во время матча Кубка конфедераций между сборными России и Мексики (41 585 человек).

"Казань-Арена" принимает второй матч чемпионата мира, 16 июня на стадионе состоялась встреча сборных Франции и Австралии (2:1). Тогда игру посетили 41 279 зрителей.