Суарес: уругвайцам нужно проанализировать ошибки при подготовке к игре с россиянами

Вратарь уругвайцев Фернандо Муслера поблагодарил болельщиков, которые, по его словам, "зажгли" на стадионе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу проанализирует ошибки, допущенные в первых двух матчах на чемпионате мира, чтобы попытаться добыть победу в игре с командой России. Об этом журналистам рассказал форвард сборной Уругвая Луис Суарес.

В среду сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы А прошла в Ростове-на-Дону. Суарес был назван лучшим игроком встречи, он провел сотый матч в футболке национальной команды и стал первым игроком в истории сборной Уругвая, который забивал на трех чемпионатах мира.

"Очень горд тем, что вышли в плей-офф. Горд, что забил на трех разных чемпионатах мира. Нужно собраться, чтобы выиграть следующий матч, зафиксировать ошибки", - сказал он. По его словам, сборная Уругвая хорошо сыграла с командой Саудовской Аравии.

Вратарь уругвайцев Фернандо Муслера поблагодарил болельщиков, которые, по его словам, "зажгли" на стадионе. "Надо стараться быть лучше, чем мы есть, и работать больше над этим", - сказал Муслера.

Сборные России и Уругвая стали первыми командами чемпионата мира, которые вышли в плей-офф турнира. Египтяне и саудовцы, не набравшие очков в двух матчах, не смогут подняться выше третьего места.

В матче третьего тура группового этапа сборная Уругвая сыграет с командой России. Встреча пройдет 25 июня в Самаре. В тот же день саудовцы в Волгограде сыграют с египтянами. Обе встречи начнутся в 17:00 мск.