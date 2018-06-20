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20 июня, 22:26
Форвард уругвайцев Кавани надеется, что во время матча ЧМ с россиянами не будет такой жары
Эдинсон Кавани (справа)
© Валерий Матыцин/ТАСС
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В среду сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 1:0 и обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани надеется, что во время встречи чемпионата мира с командой России не будет такой жары, как во воемя матча со сборной Саудовской Аравии. Об этом он рассказал журналистам после окончания матча со сборной Саудовской Аравии.

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В среду сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы А, которую посетили 42 тысячи 678 человек, прошла в Ростове- на-Дону.

"Финал игры был активным, мы удовлетворены. Вскоре предстоит встреча с Россией, предстоит много работать. Дальше будем смотреть. Была погода жаркая, это тоже повлияло на игру с Саудовской Аравией. Надеемся, в следующей игре не будет жары", - сказал он.

Также он добавил, что рано загадывать, с кем им предстоит сыграть - со сборными Португалии или Испании. "Пока только один противник, с которым надо играть, готовимся к этому. А также исправляем ошибки и недочеты, которые были в этой игре", - добавил Кавани.

Сборные России и Уругвая стали первыми командами чемпионата мира, которые досрочно вышли в плей-офф турнира. Египтяне и саудовцы, не набравшие очков в двух матчах, не смогут подняться выше третьего места.

В матче третьего тура группового этапа сборная Уругвая сыграет с командой России. Встреча пройдет 25 июня в Самаре. В тот же день саудовцы в Волгограде сыграют с египтянами. Обе встречи начнутся в 17:00 мск.

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