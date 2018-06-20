Заваров: сборная России сможет добавить в игре с фаворитами ЧМ за счет домашней поддержки

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной СССР допустил, что тренеры команд России и Уругвая могут применить ротацию в очной встрече

Сборная России впервые в новейшей истории обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Россияне набрали шесть очков, победив команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), и поборются в игре с командой Уругвая за первое место в группе А. Соперником подопечных Станислава Черчесова в 1/8 финала станет команда из группы B, в которой, в частности, выступают команды Испании и Португалии. В последний раз отечественная команда выходила в плей-офф чемпионата мира в 1986 году - сборная СССР, в составе которой выступал Заваров, дошла до 1/8 финала.

"Если сравнивать составы сборных СССР и России, то, конечно, состав советской команды был намного сильнее. Сборная России может добавить за счет того, что ее игроки выступают дома при отличной поддержке, - сказал Заваров. - И футболисты готовы сделать многое, даже то, чего не могут, поскольку играют у себя дома. Пока сложно говорить по поводу игрового уровня россиян после двух игр".

"Как я вижу по отзывам иностранных болельщиков и по телевидению, чемпионат мира проходит достойно. Если сравнить с чемпионатом мира 1986 года, то остался тот же накал. Сборная России была обязана выходить из этой группы как хозяйка турнира - здесь ничего удивительного нет, и все специалисты это понимают. Теперь будем смотреть, как она будет играть с более сильными соперниками", - добавил Заваров.