Заваров: сборная России сможет добавить в игре с фаворитами ЧМ за счет домашней поддержки

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной России смогут достойно противостоять фаворитам чемпионата мира за счет того, что выступают дома. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Александр Заваров.
Сборная России впервые в новейшей истории обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Россияне набрали шесть очков, победив команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), и поборются в игре с командой Уругвая за первое место в группе А. Соперником подопечных Станислава Черчесова в 1/8 финала станет команда из группы B, в которой, в частности, выступают команды Испании и Португалии. В последний раз отечественная команда выходила в плей-офф чемпионата мира в 1986 году - сборная СССР, в составе которой выступал Заваров, дошла до 1/8 финала.
"Если сравнивать составы сборных СССР и России, то, конечно, состав советской команды был намного сильнее. Сборная России может добавить за счет того, что ее игроки выступают дома при отличной поддержке, - сказал Заваров. - И футболисты готовы сделать многое, даже то, чего не могут, поскольку играют у себя дома. Пока сложно говорить по поводу игрового уровня россиян после двух игр".
"Как я вижу по отзывам иностранных болельщиков и по телевидению, чемпионат мира проходит достойно. Если сравнить с чемпионатом мира 1986 года, то остался тот же накал. Сборная России была обязана выходить из этой группы как хозяйка турнира - здесь ничего удивительного нет, и все специалисты это понимают. Теперь будем смотреть, как она будет играть с более сильными соперниками", - добавил Заваров.
Специалист допустил, что тренеры команд России и Уругвая могут применить ротацию в очной встрече. "Может быть, больше получат игрового времени те футболисты, которые не играли. Что касается фаворитов, то кроме команд Испании и Португалии, игравших друг с другом (3:3), из остальных сильнейших команд больше так никто не раскрывался: ни у Аргентины, ни у Уругвая, ни у Германии я таких матчей не видел", - отметил специалист.
По словам Заварова, мало кому бы хотелось иметь в соперниках сборные Испании и Португалии на ранней стадии в плей-офф. "Многие хотели бы видеть их своими оппонентами ближе к полуфиналу. Думаю, что обе команды постепенно будут набирать игровую форму. Обе команды будут тяжелым для соперником сборной России", - подчеркнул Заваров.