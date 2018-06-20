Иранцев рано списывать со счетов

Как отметил бывший футболист сборной СССР, российским футболистам необходимо сохранить правильное отношение к делу в преддверии следующих матчей чемпионата мира

Команда Уругвая в среду со счетом 1:0 обыграла сборную Саудовской Аравии и набрала шесть очков, выйдя на второе место в группе А. Уругвайцы уступают только российской команде, на счету которой также шесть баллов, обе сборные гарантировали себе выход в плей-офф. В 1/8 финала чемпионата мира сборная России в зависимости от места в группе сыграет с командой Португалии, Испании или Ирана.

СОЧИ, 20 июня. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Сборная Португалии является более предпочтительным соперником для россиян, чем команда Испании, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший футболист сборной СССР и московского "Спартака", чемпион СССР Сергей Шавло.

"Это было ясно еще вчера, трудно было рассчитывать, что сборная Саудовской Аравии выиграет у уругвайцев, - сказал Шавло. - Надо поздравить наших ребят, что выиграли две игры и показали образцовые вторые таймы в этих матчах, в обороне играли четко. Соперники были достойны, но не сказать, чтобы они оказались на сверхуровне. Тренерский состав и игроки понимают, что все уже прошло, сейчас новый этап, главный вопрос - какое место займет команда, а дальше уже будет серьезный соперник".

"В третьем туре уже будет более тактическая игра, но я думаю, что надо играть против сборной Португалии, там есть [Криштиану] Роналду и еще, может, парочка [сильных игроков], а испанцы более сбалансированны, - продолжил Шавло. - Не думаю, что [главный тренер сборной России Станислав] Черчесов даст сделать тренировку в матче с уругвайцами, хотя, возможно, будет пара новых человек, все- таки [Юрий] Жирков не совсем здоров, у [Алана] Дзагоева травма. Но у нас есть достойные люди для замены, те же [Алексей и Антон] Миранчуки, [Далер] Кузяев, [Александр] Ерохин, то есть у нас хватает игроков, кто может заменить партнеров при необходимости".

Как отметил Шавло, российским футболистам необходимо сохранить правильное отношение к делу в преддверии следующих матчей чемпионата мира. "Наверное, на сборную Испании никто не хочет попадать, поэтому интересно, как это будет все происходить [в третьем туре группового этапа]. Здесь уже надо просто играть, раз идет, стремиться выиграть, а там уж раз испанцы - значит, испанцы. Главное, чтобы наши ребята так же это все воспринимали, обошлись без травм, ведь пока что все идет хорошо", - отметил собеседник ТАСС.

Иранцев рано списывать со счетов

Сборная Ирана в среду проводит свой второй матч группового этапа против испанцев. Иранские футболисты в первом туре одержали победу над марокканцами со счетом 1:0. По мнению Шавло, команду Ирана не стоит сбрасывать со счетов и ставить ниже испанцев и португальцев.