В Самаре к ЧМ-2018 открылся фестиваль австралийских короткометражных фильмов Short+Sweet

В программе фестиваля - восемь короткометражных кинолент, которые будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Фестиваль австралийских короткометражных фильмов Short+Sweet открылся в среду в Самаре. Фестиваль приурочен к проходящему чемпионату мира по футболу, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Чемпионат мира по футболу - это не только спортивное, но еще и, безусловно, культурное событие, поскольку чемпионат сопровождает обширная культурная программа. Уверен, этот фестиваль вызовет желание получше познакомиться с австралийским кинематографом и с культурой Австралии в целом", - отметил на открытии врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Врио министра также напомнил, что первая дипломатическая миссия Австралии в СССР была открыта именно в городе Куйбышеве (ныне Самара) в годы Великой Отечественной войны.

В программе фестиваля - восемь короткометражных кинолент: "Миро", "11 часов", "Бюро находок", "Удар наповал", "Владычица лесная", "Рогатка", "Номер два" и "Нэйтан любит Рики Мартина". Фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.

"Вы увидите анимацию, вестерны, трагедию и комедию. Некоторые из этих фильмов были номинированы на престижные кинопремии, в том числе на "Оскар", - сказал зрителям на открытии второй секретарь посольства Австралии в России Дамиен Брукард.

В четверг на стадионе "Самара Арена" пройдет матч Дания - Австралия. Как ожидается, на матч в Самару приедут более 7,5 тыс. австралийских болельщиков. Ранее в своем первом матче австралийцы уступили сборной Франции со счетом 1:2, датчане обыграли команду Перу - 1:0.