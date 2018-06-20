Главный тренер сборной Англии Саутгейт вывихнул плечо во время пробежки

Отмечается, что специалист получил повреждение во время пробежки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт вывихнул плечо. Об этом сообщает журналист Daily Mirror Джон Кросс в своем Twitter.

Отмечается, что специалист получил повреждение во время пробежки. Англичане базируются во время чемпионата мира на базе в Репине под Санкт-Петербургом.

Сборная Англии под руководством Саутгейта выступает на чемпионате мира в группе G вместе с командами Бельгии, Панамы и Туниса. В первом матче на турнире англичане в Волгограде победили сборную Туниса со счетом 2:1.

В матче второго тура группового этапа подопечные Саутгейта 24 июня сыграют с панамцами в Нижнем Новгороде.